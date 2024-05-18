【東方日報產評】兩地經濟更緊密　金融貨幣須創新

隨着中美博弈日趨激烈，半球化的發展方向難以扭轉，過去香港賴以推動國際化發展的全球化基礎既已起了根本變化，得因應地緣政治新趨勢，為自身的「國際化」內容重新定義，以確保可持續發展。因應國家戰略，拓展歐美以外更多元化的國際經貿連繫，固然是一途；設法加強與作為全球第二大經濟體的中國內地連繫，更是符合國際形勢重中之重的方向。兩地經貿關係愈趨緊密，為金融領域包括貨幣機制帶來挑戰與機遇，各方得與時並進，積極求進，為香港的國際金融中心尋求新出路。

內地在推動貨幣數碼化發展方面，可謂全球大型經濟體之中的先行者，數字人民幣在內地測試順利，技術與監管都趨向成熟。隨着中港兩地的往來踏入全面走出疫情正常化的完整一年，更多內地客來港進行商務和觀光活動，推動數字人民幣在港的應用，實有其需要，畢竟內地客是香港的主要人流與資金流來源，為客戶提供最大的便利，自是待客之道和保持競爭力的所在。見到昨日金管局宣布數碼人民幣在港應用詳情，也是順理成章的安排。

事實上，除了內地客來港之外，隨着兩地的通關、運輸皆愈來愈便利，多了港人北上工作或消閒娛樂，也有需要應用人民幣支付。基本上，數碼支付在香港已頗為普及，若能應用香港的數碼錢包，在內地支付人民幣，確實是一大便利，畢竟如今在內地，交易數碼化的滲透率高，以人民幣現鈔交易反而不甚方便。所以說，貨幣是服務實體經濟，當經濟活動起了變化，貨幣革新也是必然的需要。

目前，人民幣尚在國際化進程中，在國際流動性上，還需致力於拓展深度與闊度，惟於國際支付結算應用佔比增加的趨勢，已毋庸置疑。至於與美元掛鈎的港元，制度是行之有效，也是香港經濟穩定發展的基石，惟隨着香港經濟轉型，景氣與中國經濟關連度日高，聯繫匯率機制下跟着美國貨幣政策走，無可避免產生新問題，也成為思變的動力來源。

適逢貨幣數碼化的潮流下，為貨幣革新提供切入點，開始在港應用數字人民幣的同時，香港的數碼港元先導計劃亦已推展第二階段，以探討在港的創新用例，藉着相關的研究，亦可探索央行數碼貨幣(CBDC)在未來數碼貨幣趨勢中所扮演的角色，為香港貨幣體制創新變革提供更多的思路。

金融科技機遇處處，香港是中國唯一的國際虛擬資產中心，亦是全球最大離岸人民幣結算中心，在Web3經濟下，穩定幣是核心基礎建設，香港正推進相關市場、法規和監管建設，未來可藉着獨特優勢，探索用中國國債作為儲備資產的各種穩定幣，爭取成為全球穩定幣發行的主要市場，為人民幣國際化作出貢獻。

所謂「良禽擇木而棲」，香港求才，不能靠口號，得實實際際構建光明「錢途」。與其總是留戀昔日榮景，何不務實認清全球變化，正視自身不足，變革求進，積極擁抱新經濟，實現香港金融業全面「升呢」，為國際金融中心發展揭開新一頁。