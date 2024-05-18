陳政深：港股已極超買或需整固

港股持續強勢，恒生指數連續四星期上升，累計升幅已達3,329點，更曾創去年八月以來的九個月高位。即使單計上周，恒指亦上升了589點，而重磅科技股亦似有餘未盡。正如本欄過去一段時間所指，目前做淡的風險極大，但當考慮高追時，投資者亦必須保持清醒，事關中國內地的經濟數據其實並無太大起色，地緣政局因素相較半年前，亦未有大幅改善。再者，恒指已屆超買，在出現較像樣的整固前，貿然跟追極易中伏。現時策略，仍應以基本因素為依歸，揀選優質股份或主題版塊。

截至三月底年度，集團全年賺23.02億元，按年增長20.23%，營業收入184.11億元，按年增長6.11%。但單計下半年，業績明顯亮麗，期內賺11.66億元，按年增長41.75%，營業收入94.74億元，按年增長17.51%。其中，海外市場為業績增長的主要動力，當中北美市場下半年按年增長38.3%，歐洲及其他市場增長35%，即使稍弱的內銷市場，期內營業額亦升11.2%。

集團在成本控制方面亦表現不俗，上年度銷售費用率為18%，按年跌1.12百分點，而在原材料價格下跌之下，亦令集團的盈利能力有所提升，上年度毛利率為39.37%，按年上升了88個基點。早前內房困局，令敏華收入以至股價亦都受累；近日內房復甦，後市可望有帶動作用，加上敏華本身的出口市場亦表現不俗，未來有力成為增長的重要動力。走勢上，股份突破了去年七月的7.01元高位後，應有力再下一城，進一步上望阻力位8.5元。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)