廖嘉豪：美匯指數短期或繼續下試104

美國4月份核心通脹按月升幅6個月來首次降溫、零售銷售比預期弱，令市場重訂今年美國減息預期。截至5月16日，利率期貨市場預期今年減息次數已由4月30日的1次回復至2次。之前數周一直與讀者分享市場預期的減息次數有修正空間，限制美國債息走高幅度，或因此利淡美元。

美國數據不及預期的情況更為明顯，而聯儲局主席鮑威爾仍拒絕加息可能性，這些因素有助限制利率波動性，令美元跑輸和市場走勢較緊密的貨幣如商品貨幣，加上環球綜合採購經理指數持續反彈，受持續支持大宗商品價格，花旗分析員因此維持第二季策略看淡美元觀點。美匯指數短期或續下試104，指數交易區間或下移至102至104左右，尤其餘下看好美元倉位減少不利美元表現。

美元走利或令歐元短期溫和上升。第一季歐元區數據，如服務業通脹、工資增長等高於預期以及軟數據表現持續改善，看好歐元亦主要基於美元弱勢。若歐元兌美元成功突破1.0810，則有機會上試1.10阻力。

沽出日圓買入美元的套息交易平倉潮或為美元兌日圓帶來長線下行壓力，但由於美日息差仍處歷史最高水平，目前環境或仍有利日圓走弱。根據往績，一旦1個月美日息差收窄至4.75%以下，美元兌日圓的上行壓力預計將會減弱，預測或於今年11月收窄至該水平。料美元兌日圓繼續徘徊在155附近，下方支持或在152至153，上行阻力在156.3至158。

花旗分析員繼續預期澳洲央行今年或不會減息，認為中國政府需要增發債券和人民銀行進一步放寬政策，有助支撐銅價和中國股市表現，或利好澳元。澳元兌美元已升穿4月份高位0.6644附近，在0.65水平亦持續強韌，後市有機會上試0.6900目標水平。

另外，花旗分析員仍然認為市場有機會對新西蘭央行利率重定至更鷹，由於非貿易品通脹高過預期，而且疲弱就業市場數據可能需要一段時間才能反映出來。預期新西蘭央行將維持其政策指引，並繼續預期紐元短期或升值，紐元兌美元或上試0.62水平。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪