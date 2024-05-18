道指企穩40000點收市創新高　港股ADR升115點

美股周五(17日)個別發展，道指首次企上40,000點收市。市場對聯儲局減息預期降溫，態度轉趨審慎，同時亦評估聯儲局官員的鷹派言論，道指收市報40,003點，升134點或0.34%；標準普爾500指數升6點或0.12%，收報5,303點；相反納斯達克指數報16,685點，跌12點或0.07%。

以全周計算，道指升1.24%，連揚第5周；而標指及納指亦分別累升1.5%及2.1%，均連升4周。

反映中國概念股表現的金龍指數攀升0.38%；人民銀行推出組合拳救樓市，房多多ADR股價急飆3.2倍。而港股美國預託證券(ADR)亦普遍較本港收市上升，當中滙控ADR較本港收市升約1.4%，友邦亦升近1%。港股ADR指數按比例計算，收報19,669點，升115點或0.59%。

近日再度引起市場關注的「迷因股」GameStop周五急挫近19.7%收市，連跌3日；公司計劃出售最多4,500萬股股票，初步業績顯示首季銷售下跌。另一「迷因股」AMC亦反覆回吐5.2%。

據外電引述EPFR Global資料顯示，截至5月15日為止一周，全球股票基金吸資119億美元，當中美股基金連續四周錄得資金流入，達121億美元。

美國聯儲局理事鮑曼重申，倘若美國通脹跌勢放緩或甚至回升，她仍願意支持進一步加息。她在聯邦公開市場委員會(FOMC)擁有當然投票權。

匯市方面，聯儲局減息路徑仍未明確，美匯周五靠穩；美匯指數一度升0.33%，報104.8。美元兌日圓升0.2%，報155.7日圓。