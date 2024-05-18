【致富智庫】《富爸爸》作者分享市場崩盤6大求生指南

每當股市大跌之時，隨着大批投資者離場，也意味着估值可能見底，部分投資者或許會萌生「撈底」的想法。知名投資理財暢銷書《富爸爸·窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)於社交媒體發文，提醒投資者市場崩盤已展開，並分享了6條在動盪時期求生的規則，助你力保不失之餘，運用得宜甚至可能可以為你財富增值。

【1. 切勿接刀】

資產價格貶值，投資者們自然想趁低吸納。羅伯特清崎表示，投資者切勿因為價格下跌而貪婪，應該等到資產價格觸底，而且沒有再想對這種資產表現出興趣時再進行投資。

【2. 持續學習】

線上學習資源多不勝數，清崎也認同現今網上學習資源豐富，有很多「老師」在線上，投資者若然發現優秀的「老師」後，不妨投入時間學習。

【3. 選擇良師】

承上所述，網上資源繁多，但老師選擇也多。清崎稱，線上學習有大量的老師可揀，但有好有壞，所以投資者須小心挑選會影響你思想、態度和精神的「老師」。他推薦自己認為優秀的老師，包括關於房地產的Ken McElroy、與稅收有關的Tom Wheelwright、股票範疇的John MacGregor和石油老師Mike Maucelli。

【4. 擴展人脈】

所謂「近朱者赤，近墨者黑」 ，清崎認為面臨大崩盤時，需要尋找與你志同道合的新朋友。與此同時，他提醒投資者要遠離那些將自己的問題歸咎於他人的人，以及那些期望政府解決他們的問題的人。

【5. 開展副業】

清崎稱，未來人工智能將消滅數百萬個工作機會，因此建議投資者可開展副業，擁有自己的生意。當你成為企業家後，便不用害怕會成為失去工作的員工。

【6. 儲「真錢」】

最後，清崎提醒投資者在這次市場崩盤期間要存「真錢」，即黃金、白銀和比特幣，而不是美元、歐元、日圓等法定貨幣等「假錢」。原因是前者會隨着時間的推移而增值，後者則只會貶值。他呼籲投資者保持警惕，在這次崩盤中學習，將之成為自己經歷過最好的事。