香港置業：白居二入市　帶動月內二手居屋註冊量向上

香港置業研究部董事王品弟表示，新一輪白居二陸續入市，帶動本月至今二手居屋註冊量向上；據土地註冊處資料顯示，本月至今(截至5月16日)二手住宅錄2,237宗註冊，較上月同期的2,756宗減少約18.8%，當中二手居屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)本月至今錄460宗註冊，較上月同期的329宗則增加約39.8%，按月同期表現跑贏大市。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，5月註冊個案一般主要反映4月市況。

若以金額劃分本月至今二手居屋註冊量按月同期表現，當中逾500萬至600萬元二手居屋錄45宗註冊，較上月同期的43宗增加約4.7%；逾600萬元二手居屋錄14宗註冊，較上月同期的10宗增加40%；500萬元或以下二手居屋錄401宗註冊，較上月同期的276宗增加約45.3%。

若以港島、九龍及新界三區劃分本月至今二手居屋註冊量按月同期表現，當中新界區錄276宗註冊，較上月同期的212宗增加約30.2%；港島區錄55宗註冊，較上月同期的35宗增加約57.1%；九龍區錄129宗註冊，較上月同期的82宗增加約57.3%。