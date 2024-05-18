郭家耀：阿里巴巴大規模回購助穩股價

各項業務方面，淘天集團根據「用戶為先」的戰略，季內線上商品交易總額(GMV)及訂單量實現按年雙位數增長，主要由購買人數及購買頻次的強勁增長所帶動。期內淘天集團收入按年增長4%至932.16億元，其中客戶管理收入增長5%，主要由搜索和推薦帶來的強勁收入增長所帶動。

雲智能集團方面，季內收入為255.95億元，按年增長3.44%。集團專注公共雲採用量提升所帶來的高質量收入，同時減少利潤率較低的項目式合約。核心公共雲產品，包括彈性計算、數據庫、人工智能(AI)產品等收入錄得雙位數的按年增長。預計公共雲和AI相關產品的強勁收入增長，將抵銷項目式合約類收入下滑的影響。AI相關收入增長加快，並持續錄得3位數字增長。AI相關收入來自基礎模型公司、互聯網公司、金融服務、汽車等不同行業客戶。

阿里國際數字商業集團季內收入按年增長45.11%至274.48億元，旗下零售平台整體訂單按年增長20%，主要由跨境業務增長所帶來強勁表現。集團將加大在重點市場的投入，以提升客戶體驗、擴大消費者基礎和強化市場地位。

另外，菜鳥集團季內收入按年增長29.82%至245.57億元，主要由支持速賣通的跨境物流履約服務收入所帶動。本地生活集團期內收入按年增長18.54%至146.28億元，主要由餓了麼和高德所帶動。受惠於交易用戶及購買頻次提升，餓了麽訂單量按年增長強勁。高德業務亦實現迅速增長，受惠於大出行場景和「到目的地」服務所帶動。大文娛集團期內收入為49.45億元，按年下降0.88%，主要由於優酷收入輕微下降所影響。

集團計劃於8月底完成香港聯交所雙重主要上市轉換，屆時若被納入港股通，更多內地投資者可以投資阿里，有助股東基礎更多元化，增進流動性。集團於季內回購48億美元的美國存託證券，以及於2024財年回購總額125億美元的美國存託證券，使流通股淨減少5.1%。結合股份回購與股息，2024財年股東總回報為165億美元，較2023財年的134億美元進一步增加。

儘管阿里業績未算亮麗，但回購計劃及潛在進入港股通的行動，將有助穩定股價表現，加上目前估值仍然低迷，後市進一步調整空間應不多。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)