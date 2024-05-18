曜熊理財：恒指有望重上2萬

此外，各方面的樂觀數據，例如較低的CPI通脹率和初次失業金申請人數的減少等，均暗示通脹率即將下降，個別銀行預計2024年的利率將從「無減息」轉為「兩次」或「三次」減息，而第一次減息預計將在2024年7月或9月發生，而利率互換市場則預計2024年將有兩次0.25厘的減息，綜合以上，今年加息的可能性大幅降低，為美國和香港的股市帶來看漲情緒。

一旦美國聯儲局在7月開始減息，預計將為股市帶來顛覆性影響，而股市將大幅反彈。受種種利好因素帶動，恒生指數突破並收於19,500點以上。然而，市場另一負面政策板塊正在醞釀熊市壓力，例如美國對中國電動汽車製造商增加關稅的消息使得新能源汽車板塊的股價下跌，建議投資者應對相關板塊採取謹慎態度並密切關注政策變動。

在接下來的一周，更多的大型企業也將發布財報，如果這些企業收益達到或超過預期，估計指數將繼續領漲，中港股票基金亦會相應做好。同時，要繼續關注即將公布的美國初次失業金申請數據，從而估計低通脹率是否使美國聯儲局有減息之趨勢。如各方面消息繼續利好，相信下周恒生指數將可望收復失地，重上20,000點。

曜熊理財策略分析員顥軒