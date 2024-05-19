陳樂怡：名創優品候調整收集　目標看55元

名創優品在內地市場收入增加16.2%至25.02億元人民幣，海外市場增幅凌厲，按年增長52.6%至12.2億元人民幣，超出了公司最樂觀的預期，其中直營市場收入連續四個季度增長逾80%。

公司季內淨新增217家門店，為公司有史以來開店速度最快的首季度，全年目標淨增900至1,100間。其中，基於管理層認為TOP TOY已到達盈利拐點，今年TOP TOY淨開店目標由原先的50-80間，上調至100間。我們認為此次季績證明高基數無阻公司增長，高利潤的海外市場加快擴張，品牌升級繼續推動利潤向上。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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