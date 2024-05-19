陳樂怡：名創優品候調整收集 目標看55元
2024年05月19日 07:00
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名創優品(09896)首季業績優於預期，受惠於海外市場以及TOP TOY品牌增長強勁，經調整淨利潤為6.17億元人民幣，按年升27.7%。經調整EBITDA利潤率為25.9%，按年升2個百分點。期內，名創優品收入為37.24億元人民幣，按年升26%，主要歸因於19%的平均門店數量增長和9%的同店銷售增長。毛利率為43.4%，按年升4.1個百分點，主要受惠於海外直營業務收入貢獻增加，以及產品組合提升。
名創優品在內地市場收入增加16.2%至25.02億元人民幣，海外市場增幅凌厲，按年增長52.6%至12.2億元人民幣，超出了公司最樂觀的預期，其中直營市場收入連續四個季度增長逾80%。
公司季內淨新增217家門店，為公司有史以來開店速度最快的首季度，全年目標淨增900至1,100間。其中，基於管理層認為TOP TOY已到達盈利拐點，今年TOP TOY淨開店目標由原先的50-80間，上調至100間。我們認為此次季績證明高基數無阻公司增長，高利潤的海外市場加快擴張，品牌升級繼續推動利潤向上。
估值上，市場預期2023年至2026年間，收入及純利年複合增長分別為18%及20%，現價對應24財年預測市盈率21.4倍，較港股上市以來平均水平高，惟低於潮玩IP同業泡泡碼特(09992)的31倍。建議候調整收集，目標價55元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)