陳鳳珠：全球手機出貨量料增 有助帶動零部件需求
2024年05月19日 08:30
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（中新社圖片）
IDC的數據顯示，全球首季手機出貨量按年增加7.8%至2.89億部，其中三星的出貨量按年微跌0.7%至6,010萬部，但市佔率排第一，達到20.8%；蘋果公司的iPhone出貨量按年下跌9.6%至5010萬部，市佔率為17.3%，排名第二；至於小米的出貨量同比大幅增長33.8%至4,080萬部，市佔率為14.1%，排名第三。另外，Oppo的出貨量按年減少8.5%，市佔率為8.7%。IDC表示消費者更傾向長期使用高端機型，因此手機的平均售價亦在上升。
過住幾年智能手機的技術創新較慢，消費者的換機周期延長，因而導致手機出貨量下降。不過，預期今年手機品牌企業會積極推出新型號手機，同時技術將會升級，且換機周期將出現，因此需求有望提升。而全球的手機品牌均已布局人工智能大模型，據Canalys預計，2024年智能手機出貨量中約5%為AI手機，到2027年佔比將升至45%。
今年首季，舜宇光學(02382)的手機鏡頭出貨量按年上升38.3%至3.2億件，手機攝像模組出貨量同比增加45.5%至1.6億件，反映舜宇的產品競爭力較高及客戶覆蓋較為全面。其實，手機光學產業鏈於過去兩年去庫存，預期行業已見底，未來將受惠行業補庫存及客戶項目周期推動需求增加。至於首季舜宇的車載鏡頭出貨量按年增加16.4%至2,828.5億件，汽車智能化為汽車行業的主要發展趨勢，因此有望增加對車載鏡頭的需求。
另外，丘鈦科技(01478)首季的手機攝像模組銷售按年上升23%至1億件，指紋織別模組銷量同比增加17.8%至2,606萬件。內地多個手機品牌如華為、小米、OPPO及vivo均為丘鈦的重要客戶，而丘鈦在車載攝像模組、物聯網及VR領域亦有布局，有望推動出貨量增長。目前集團的車載攝像模組產品已在吉利汽車、小鵬汽車、福田戴姆勒等品牌的車型交付使用。
瑞聲科技(02018)布局的創新型產品在聲學領域的拓展，及應用在摺疊機的轉軸為增長引擎。而集團亦通過收購全球知名汽車聲學產品供應商，未來提供創新的高品音頻系統解決方案，加快滲透汽車行業。
獨立股評人陳鳳珠
(筆者本人並沒有持有上述股票)