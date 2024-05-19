陳鳳珠：全球手機出貨量料增　有助帶動零部件需求

IDC的數據顯示，全球首季手機出貨量按年增加7.8%至2.89億部，其中三星的出貨量按年微跌0.7%至6,010萬部，但市佔率排第一，達到20.8%；蘋果公司的iPhone出貨量按年下跌9.6%至5010萬部，市佔率為17.3%，排名第二；至於小米的出貨量同比大幅增長33.8%至4,080萬部，市佔率為14.1%，排名第三。另外，Oppo的出貨量按年減少8.5%，市佔率為8.7%。IDC表示消費者更傾向長期使用高端機型，因此手機的平均售價亦在上升。

過住幾年智能手機的技術創新較慢，消費者的換機周期延長，因而導致手機出貨量下降。不過，預期今年手機品牌企業會積極推出新型號手機，同時技術將會升級，且換機周期將出現，因此需求有望提升。而全球的手機品牌均已布局人工智能大模型，據Canalys預計，2024年智能手機出貨量中約5%為AI手機，到2027年佔比將升至45%。

獨立股評人陳鳳珠

(筆者本人並沒有持有上述股票)