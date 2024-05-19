內地「以購代建」去庫存救房企　專家咁解讀...

內地近日連環出招救市，允許地方政府可按需定購，酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房；亦有不同城市落實「以購代建」相關政策。官媒報道指，該政策主要是加快存量商品房去庫存，以及幫助保交樓和房地產融資協調機制「白名單」的建立，以緩解房地產企業資金方面的困局。

杭州臨安區近日就表示，將於當地收購一批商品住房用作公共租賃住房；紹興越城區亦將批量購買商品住宅用於人才安居工程；南京市政府則表示，將適當改建或收購存量住房用作保障性住房，「盤活利用閑置土地和房屋」。

首都經濟貿易大學城市經濟與公共管理學院教授趙秀池指，透過收購存量房屋改為保障性住房，無疑會給市場帶來一定的正面效應，尤其是在樓市調控政策轉向「去庫存」的背景下，措施能夠緩解部分房企的資金壓力，為樓市帶來短期的穩定性。在各地具體執行的過程中，關於資金來源的可持續性，以及這些收儲商品房的營運管理能力，都是考驗政策未來成效的關鍵。

中央財經大學管理科學與工程學院教授易成棟亦稱，目前市場上出現剛性需求，有買房的願望，但因為銷量和價格在下降，所以仍在繼續觀望。隨着交易量和價格的下行，開發商也會出現資金鏈困難。市場就出現了一個向下的緊縮的循環，這個時候就需要政府採取一些政策，打破循環，讓市場走向平穩健康。