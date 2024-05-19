美聯工商：4月工廈註冊量值齊升　涉額漲幅逾1倍

美聯工商舖資料研究部最新發表的《工廈快訊》指出，4月工業大廈註冊成交量錄得約148宗，按月上升約27.6%，註冊金額則錄得約12.27億港元，按月亦漲約1.06倍。租賃市況表現繼續向好，上月工廈租賃成交量有近361宗，按月增加約3.7%。

至於，美聯工商物業售價指數(MII)4月報342.2點，按月下跌約0.8%。其中，以屯門跌幅最大，最新平均建築呎價報約2,945元，按月挫約3.2%。其次是九龍灣，呎價報約4,564元，跌幅約2.1%；而觀塘呎價約5,866元，也挫約-1.9%。至於，長沙灣平均呎價按月升幅則最高，最新報約5,691漲幅約0.2%。

綜合𧦣行內部資料及市場資訊所得，期間油塘高輝道13號寶城工業大廈高層全層，以約8,450萬元成交，涉及成交面積達22,000方呎，呎價約3,841元。而葵涌葵豐街2至16號鐘意恒勝中心低層單位，以約2,350萬元成交，涉及面積達7,930方呎，呎價約2,963元。

另外，該行的租金指數(MIRI)最新報148.0點，按月下跌約0.1%。當中，黃竹坑/香港仔/鴨脷洲最新的平均呎租約15.1元，按月下跌約1.4%，為跌幅最大分區；其次是九龍灣，呎租約17.17元，按月挫約0.8%。而屯門呎租報約12.2元，按月上升約1.4%，為升幅最大區域。

美聯工商董事陳偉志表示，觀塘工業區出現企業多次在區內入市的情況。有消息指一家電子產品銷售商，早前共斥以約1,500萬元，購入鴻圖道44至46號世紀工商中心高層兩個單位，涉及面積達4,200方呎，呎價逾3,500元。據了解，該企業在2021年開始多度出資買入該區工廈，入市金額共達6,700萬元。

陳又指，由於過去數年本港受到疫情所影響，工廈物業的租售水平有所偏軟，變相為中小型企業提供入市機會，部分會選擇具優勢的物業作為後勤辦公室或營運點升級。