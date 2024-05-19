日出康城PARK SEASONS加推90伙　料周末展新一輪銷售

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今日(18日)公布原價加推價單3號共90伙，折實平均呎價約15,122元，最快本周末進行新一輪銷售。

該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，3號價單單位位於2A座，包括85個標準單位及首度推出5個連平台特色單位，戶型涵蓋54個1房、30個兩房連開放式廚房及6個兩房連梗廚單位，實用面積由283至496方呎，折實售價介乎454.6萬至777.9萬元， 呎價由約14,018元起。

若以折實金額計算，加推單位近95%低於700萬元，售價計預計可套現約5.76億元，折實則約5.07億元，由於今批單位定價依座向及景觀而定，屬原價加推。

黃氏又指，同系系列項目自推售以來，受香港和內地自住買家及投資者捧場，五一黃金周至今累售21伙，套現逾1.29億元。整個系列至今售出722伙，佔可售單位逾88%，套現逾45.7億元。PARK SEASONS最快周末展開新一輪銷售，同時更新PARK SEASONS價單1號，調整部份單位定價。價單顯示，1號價單中有8伙定價調升約0.5%。

此外，同系SEASONS PLACE今日再錄1宗成交，單位為3B座59樓E室，實用面積約322方呎，一房間隔，售價493.2萬元，呎價約15,317元。