The YOHO Hub II 8日累沽414伙　新地雷霆：續「月月有樓賣」

他又指，集團將繼續「月月有樓賣」，預計於未來兩至三星期推出屯門兆康NOVO LAND第3B期，涉及約769伙。另啟德地區集體育文化於一身，未來亦將設綠色集體運輸系統，配合政府打造的國際藝術體驗交流園，相信將增加啟德樓盤的吸引力。

新地代理總經理陳漢麟表示，The YOHO Hub II周六第二輪銷售流程暢順，A組600呎以上大單位揀選快速，至今只餘3個高層三房單位，A組亦不乏大手買家，最大手買家購入兩伙三房單位，實用面積分別為520方呎及639方呎，斥資超過1,800萬元，B組銷售流程亦相當暢順，下午四前時所有單位已接近全部被揀選，僅餘數量極少高層兩房及三房單位。

他續稱，項目第8座單位現只剩餘一房未售，由於數量不多，將採取惜售策略，並接下來將集中部署推售第六座單位，有關全新座數的銷售工作正進行當中，將盡快推售。

此外，同系其他市區新盤都連錄承接，啟德天璽•海周六售出第3座9樓A室的四房單位，實用面積1,126方呎，成交價3,850萬元，呎價約34,192元。中半山帝景園於撤辣後共售出34伙，套現超過19億元。