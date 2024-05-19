嘉湖山莊三房378萬開拍　呎價僅6910元

二手市場湧現大批上車盤以低價放售。其中，新界大型屋苑之一的天水圍嘉湖山莊，有三房單位僅開價378萬港元推拍，較估價大幅低約17.5%。

環亞物業拍賣將於明日推拍53項物業，上述單位為景湖居1座中層H室，實用面積約547方呎，屬業主盤，開拍呎價僅約6,910元。單位個別銀行網上估值約458萬元，呎價約8,373元。最新推拍價低約80萬元。

同場有銀主居屋，以已補價自由市場價推拍。其中，上水彩蒲苑B座高層4室，實用面積約351方呎，減價12萬元，以268萬元翻拍，呎價約5,649元。該單位銀行估價約350萬元，現時開價低約82萬元或約23.4%。

另外，觀塘居屋曉麗苑D座低層6室銀主盤，亦以320萬推拍，以單位實用面積約436方呎計算，呎價約7,339元。開價較銀行估價約379萬元，低出約59萬元或約15.6%。

此外，黃開基拍賣行亦於本周三推出約32項物業，當中包括翻拍荃灣中心14座中層A室，單位實用面積約324方呎，最新推拍價198萬元，較之前減價30萬元或約13.2%，呎價約6,111元。單位銀行估值約349萬元，是次開價低約151萬元，差幅逾四成。

忠誠拍賣同日推拍約23項物業，其中，屯門多寶大廈中層C室，實用面積約252方呎，開價210萬元，呎價約8,333元。去年中該廈低層同室單位，面積相同，以約260萬元易手，呎價約10,317元。