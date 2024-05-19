新界新盤連環登場　元朗站項目周六沽204伙

元朗新盤銷情持續，主導近日樓市交投。同系屯門新盤快將接力登場，最快未來兩至三星期推出應市。

●元朗The YOHO Hub II累沽414伙 屯門NOVO LAND第3B期接力登場

新地代理總經理陳漢麟表示，The YOHO Hub II昨日第二輪銷售流程暢順，最大手買家購入兩伙三房單位，斥資超過1,800萬元，接下來將集中部署推售全新第六座單位。

●將軍澳日出康城PARK SEASONS原價加推90伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今日(18日)原價加推價單3號共90伙，折實平均呎價約15,122元，最快本周末進行新一輪銷售。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，3號價單首度推出5個連平台特色單位，由於已推出的1房戶已全數沽清，新價單特意提供不少1房戶應市，佔整批單位六成，折實售價454.6萬元起，呎價由約14,018元起。

他又指，同系系列項目自推售以來，由五一黃金周至今累售21伙，套現逾1.29億元，整個系列至今售出722伙，佔可售單位逾88%，套現逾45.7億元。而PARK SEASONS價單1號亦調整部分單位定價。價單顯示，1號價單中有8伙定價調升約0.5%。

●洪水橋#LYOS暫沽約5伙

當中，大樓1A座3樓J室，實用面積283方呎一房間隔，成交價約384.9萬元，呎價約13,601元。資料顯示，該單位原先於2021年11月以463.4萬元售出，其後遭買家放棄交易，現時成交價較兩年半前低約17%，預料原買家會被發展商追討差額。

●啟德柏蔚森最快本季內推出

遠東發展地產總裁方文昌表示，項目坐落啟德的臨海前段位置，分3期發展，合共提供1,305伙，當中第1期最快季內推出，涉及291伙，主打兩房單位。

●油塘蔚藍東岸兩房賣876.34萬

●沙田星凱‧堤岸累售全盤逾86%單位

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸再錄承接。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，今日(19日)售出5座31樓C室，實用面積947方呎，採三房套連雙工作間設計，成交價1,784.6萬元售出，呎價約18,845元。

他續指，項目自3月3日起迅沽229伙，銷售額逾25億元。樓盤開售至今累售1,158伙，佔全盤1,335伙逾86%。

●將軍澳海茵莊園再沽兩伙

●啟德MIAMI QUAY I一星期售20伙 套現近2.4億元

項目昨日(18日)錄得一宗「一客三食」大手買賣，涉資逾5,168萬元。成交全為1座套三房單位，售價介乎1,648.1萬至1,867.1萬元，呎價約24,933至26,007元。