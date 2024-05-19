二手市場續淡　日出康城蝕讓不斷

將軍澳日出康城二手市場再錄損手個案，MALIBU一個兩房單位，議價後以888萬元成交，樓價約6年帳面貶值約9.3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林龍南表示，北角丹拿花園一個連平台特色戶，實用面積約529方呎，兩房間隔，連約604方呎平台，原先叫價950萬元，議價後以775萬元沽出，累減175萬元或約18%，呎價約14,650元，新買家為用家。

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九龍區

●香港置業胡國安表示，牛頭角淘大花園5月暫錄約3宗買賣。包括G座極高層戶，實用面積約390方呎，兩房間隔，以510萬元放售後約1個月後，議價後以481萬元易手，呎價約12,333元。

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新界區

●美聯羅定康指，將軍澳日出康城MALIBU第3A座高層B室，實用面積約595方呎，兩房連儲物室間隔，原業主購入後閒置至今，換樓客議價後以888萬元承接，呎價約14,924元，約6年帳面虧蝕約90.9萬元，或貶值約9.3%。

●香港置業劉浩勤稱，將軍澳SAVANNAH第2A座低層C室，實用面積約329方呎，一房間隔，兩年前曾叫價700萬元放售，近日終以515萬元售出，呎價約15,653元，原業主2019年7月以600萬元購入，帳面蝕85萬元。

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山夾屋雅景臺4座中層F室，實用面積約475方呎，兩房間隔，望公園景，放盤兩個月，自由市場叫價560萬元，減價32萬元，獲買家以528萬元承接，呎價約11,116元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山新港城J座中層4室，實用面積519方呎，三房間隔，望樓景，放盤兩個月，叫價700萬元，近日終減價至660萬元成交，呎價約12,717元，原業主於2018年2月購入，約6年帳面虧蝕125萬元。

●中原侯惠良表示，沙田富豪花園E座低層D室，實用面積約670方呎，三房間隔，開價約698萬元，日前議價後以600萬元易手，呎價約8,955元，原業主於2017年以680萬元購入，持貨約7年，帳面蝕讓約80萬元。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城13座中層A室，實用面積約819方呎，套三房連工人房間隔，望河景，放盤5個月，叫價1,230萬元，最終減259.8萬元，減幅約21.1%，以970.2元成交，呎價約11,846元。

●利嘉閣郭建民稱，沙田希爾頓中心A座低層8室，實用面積約475方呎，三房間隔，叫價680萬元，經議價後以626.2萬元易手，呎價約13,183元，屋苑現有約40個放盤，入場費400萬元。

●美聯徐君寶表示，元朗御景園6座中層D室，實用面積約492方呎，兩房設計，附基本裝修，早前叫價510萬元，區內用家即場還價，成交價468萬元，呎價約9,512元，原業主2020年購入以555萬元購入，帳面蝕87萬元。

●祥益古文彬指，屯門居屋兆康苑Q座低層2室，實用面積約431方呎，兩房間隔，區外客見單位附設裝修，可即買即住，獲減價50萬元，已補價自由市場以380萬元購入自住，呎價約8,817元，單位約7年帳面貶值約15萬元。

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