東方日報B1：穩內房需時　今年難脫困

內地多項救市政策密集出台，當中包括正式發行超長期特別國債，並且推出更多樓市支持措施，可提振市場信心之餘，亦助力中港股市更上一層樓。摩根資產管理環球市場策略師周奐彤認為，更多的特別國債發行將會在下半年刺激固定資產投資，從而帶挈基建股的表現；惟穩定房地產市場可能要更長時間，樓市問題未必能夠在今年內解決。就選股而言，考慮到下半年全球經濟動力減弱，她仍建議以「質素(Quality)」為優先考慮。

周奐彤接受本報專訪時表示，近期中港股市明顯回暖，部分原因是受到整體上偏向積極的政策定調所推動，包括此前內地發布了俗稱為新「國九條」的一系列支持資本市場措施；還有此前中國證監會對香港資本市場的5大合作措施等；在房地產市場方面亦有一系列的新措施出台。在宏觀經濟層面而言，她相信內地今年能夠實現5%的經濟增長目標，但整體經濟情況仍存在一些隱憂。

目前內地的樓市提振措施，似乎仍然受困於信心不足導致需求的匱乏。即使地方政府願意幫助消化樓市庫存，但其是否有充裕資金仍是疑問，就算成功見效，充其量也只能算是平衡市場供需，難以帶來增量動力。再者，若然透過「以舊換新」等政策，由地方政府入市，庫存只是轉移到政府手上，最終亦要等需求復甦、完全消化庫存才算功德圓滿。她認為，要讓民眾恢復置業信心任重而道遠「並非2024年下半年可以做到」。

所幸的是，目前整體情況確實有所好轉，至少先前市場擔心與樓市相關的大規模系統風險正在消退。除了內地市場信心偏弱，外資對內地市場的信心也尚未完全恢復，只不過情況有所好轉。「(歐美客戶)多了詢問，但暫時未見有顯著大量的資金流入。」有一些有趣的趨勢也值得關注，比如部分原先投資日本市場的客戶，亦開始調配資金至中港市場。

中港股市當前已累積相當程度的升幅，在目前市況下，她認為投資者應更關注個股，並且以質素為先，例如大型企業、各個行業的領頭羊、國企股等；還有「中特估」概念的基建設備股，可望在下半年受惠於固定資產投資的復甦；假如內地樓市刺激措施奏效，對於相關產業供應鏈亦會有利。另外，一些備受關注的主題包括人工智能(AI)依然看俏，投資者亦可考慮在中港以外、其他亞洲的科技產業。

考慮到下半年全球經濟動力逐漸放緩的預期，除了更重視質素外，她亦提到近期較受關注的高息股選股策略，因為在市況波動期間的防守能力會較強。除了一些傳統經濟板塊，如金融、能源之外，在內地A股上市的科技硬件股亦有不少高息之選值得留意。

在中港股市以外，她亦留意到客戶近期對大宗商品的興趣有所增加。受到電動車、綠色能源基建、AI數據中心的發展趨勢推動，銅價表現亦相當不俗。另外，黃金亦受惠於避險需求，以及各國中央銀行多元化儲備的買金需求。不過，要留意的是，觀乎歷史數據金價的波動其實不算低，而且目前情況下黃金與股債呈現正向相關的走勢，未必能起對沖作用。