【港股前瞻】恒指本周或挑戰兩萬關 　聚焦中企業績

據統計，全球20大股市中，包括美國、歐洲、加拿大、巴西、印度、日本和澳洲等14個主要股市指數均處於或接近歷史高位，MSCI全球指數上周五也再度升至紀錄新高。相比下，恒指就算觸及兩萬點，仍然落後於環球主要股市。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，全球資金充裕，主要因為過去多年多國都以印銀紙方式來谷經濟。港股近期每日成交額都站穩千億元以上，上周五更達1,700億元，雖然北水淨買入不算多，但買賣活躍，不少投資者都想甚或已重投股海，有助港股獲得更廣泛支持，不只是僅利好權重股。

他預料，恒指本周有望在19,000至20,000點間徘徊，指數要突破的話，還看內地政府會否有更多利好經濟或股市的消息出台。