五大危機勢衝擊全球經濟　特朗普若回朝最堪憂？

中美貿易戰的火藥味再次散發全球，尤其是上周美國重施故技揮起關稅大棒，打壓中國，企圖破壞中美經貿規則，明顯將雙方推向進退不得的僵局。經濟學人智庫（EIU）列舉未來兩年全球經貿的5大風險之首，正牽涉前美國總統特朗普一旦重掌白宮，屆時擾亂全球貿易和安全聯盟的機會率將大大提高至四成，對全球經濟產值的影響恐逾2%。

經濟學人智庫在報告指，倘若特朗普在11月的美國總統大選中勝出，這將導致美國的外交、貿易、能源、移民、氣候變化及對外援助政策劇變，例如他可能兌現對美國進口的所有商品全面徵收10%關稅，雖然可能有一些獲得減免，但僅發出威脅，都足以加劇緊張局勢和提高貿易成本。

事實上，在中國宣布對原產美國的丙酸加徵保證金之前，貿易爭端已再現波瀾，因美國貿易代表辦公室在4月17日針對中國在海事、物流和造船業存在的不公平經濟行為發起301調查。GlobalData TS Lombard首席中國經濟學家Rory Green認為，中美貿易關係似乎正在出現周期性的下滑，部分原因是11月美國總統大選前的角力，預計對華貿易問題將成為競選中的一個熱點。

或阻礙延長《美墨加協定》

2022年1月布局墨西哥工廠的敏華在2022年報指，為減輕美國提高徵收關稅而對收入及毛利造成的不利影響，2018年6月已在越南收購工廠，主要出口美國的產品來自越南工廠。鑑於2021年航運緊張，海運費大升，對其出口成本造成較大負擔，故打算透過墨西哥工廠，形成海外供給雙工廠，以降低出口風險，並縮短配送距離降低風險。

敏華控股上周發布截至3月底止年度業績，顯示以客戶所在地區劃分之收入來源，來自美國的收入維持約39億元，但該企明確表示，出口至美國商品的關稅已由9,104.2萬元，按年下降約21%至約7,193.5萬元，佔收入比重進一步放緩至約0.4%，主因是中國出口到美國的訂單逐漸減少，目前出口到美國市場基地主要是越南工廠，惟未提及墨西哥工廠的效益。

不過，墨西哥前經濟部官員Juan Carlos Baker Pineda認為，進入墨西哥的資本如果來自中國，這或許會讓部分國家感到不安。當地學者更指，身處夾縫的墨西哥，面對老富豪美國與新富豪中國之間的問題，無論是歷屆還是現屆政府，都未能針對這種三角關係制訂戰略。可是該前官員較樂觀，「在我看來，問題不在於這趨勢會否持續，而在於我們能在多大程度上利用這趨勢。」他更相信，在哥倫比亞、越南和哥斯達黎加市場，也在進行同樣的討論，或許是相關市場在曠日持久貿戰之中的重要優勢。

地緣局勢緊張推高通脹

但另一金融機構國際貨幣基金組織（IMF）上月曾警告，地緣政治紛爭，加上全球經濟分裂為各自為政的貿易集團，將威脅全球經濟發展。如果俄羅斯及烏克蘭戰爭、以色列和哈馬斯的衝突等地緣政治緊張局勢致使物價進一步飆升，加上勞動力市場持續緊張，導致核心通脹居高不下，可能會引發利率預期上升和資產價格下跌。

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●渣打憂環球陸續對華加徵關稅

美國白宮上周祭出的嚴厲措施，再對中國進口商品加徵關稅，外界對此不感意外，即使估計對中美兩國之間的貿易流動影響不大，但一如國際貨幣基金組織（IMF）所指，當「所有的目光都盯着美國」時，其對華的一舉一動，尤其是針對內地的貿易限制和產業政策，仍有損全球經濟。渣打分析指，新加徵關稅導致中美緊張局勢升級的風險很低，只怕其他地區「有樣學樣」。

歐英佔華電動車等出口逾35%

渣打發表報告指，美國佔內地出口電動車、半導體和太陽能電池份額不到2%，新關稅提高只影響180億美元對美進口的中國貨，相當於內地每年輸美出口總額約4%，及去年總出口總額的0.5%。該行據經合組織（OECD）的國際間投入產出表估計，即使受新關稅影響的貨品輸出美國減少50%，也只會使內地年度國內生產總值（GDP）增長減少0.06個百分點。

反觀歐盟和英國共同佔據了內地電動車、鋰離子電池和太陽能電池出口的35至53%，而東盟、日本和南韓是內地半導體和電池出口的主要市場。若其他地區跟隨美國對華實施的貿易限制，可能會影響內地經濟長期增長。參考OECD數據對世界經濟依賴性的分析，在相互聯繫的全球經濟中，貿易保護不太可能對任何特定地區產生利益。

美進口商或寧硬食高稅率

瑞士私人銀行瑞聯銀行（UBP）亦指，受影響的美國進口商可能寧願支付更高關稅，也好過轉換供應商，意味對內地經濟實際影響會被靜音。值得留意，內地在全球供應鏈上雖佔一大席位，但以出口為主導的程度已不如以前。2023年出口佔內地GDP比重為18%，低於2005年高峰的35%。就算美國是主要貿易夥伴，但對美出口規模僅佔內地GDP的2.5%。換言之，最新一輪關稅對標的未必是內地出口商，轉個角度可能是針對今年稍後總統大選的美國受眾，特別是歷史上依賴供應鏈、選舉勝敗關鍵的搖擺州。

有「新興市場之父」之稱的投資名宿麥樸思，亦深明美國政府此舉目的，故認為美國不太可能通過對來自墨西哥和東南亞進口商品加徵關稅，來遏制中企的繞道行為，否則這將加劇美國的通脹。

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●熱浪損GDP 2060年恐失192萬億

全球慎防貿易限制和補貼措施，將加劇經濟體競爭與割裂之際，更難捉摸的極端氣候對供應鏈所造成的衝擊，也要小心為上。經濟學人智庫（EIU）提醒這項潛在的經貿風險影響非淺，猶如埋下大規模移民或引發戰爭搶資源的禍根，而國際學術期刊《自然》發表的一項研究亦指，全球將為此付上巨大代價，預計氣候變遷的經濟損失到2060年最多高達24.7萬億美元（相當於逾192萬億港元）。

影響生產能源糧食供應

上述經濟研究論文顯示，氣候變遷的經濟損失將以不同形式表現，包括財產與健康受損、氣溫升高影響農業、勞動生產力及其他間接損失。實際上，近年熱浪侵襲歐美及亞洲多國，全球氣溫飆升至驚人高位的情況屢見不鮮，破壞世界各地區的連鎖反應正頻繁曝光。研究團隊遂指出，受極端熱浪事件影響地區所產生的經濟損失，將透過供應鏈擴散到其他經濟體，進而影響全球能源供應、產品生產及糧食安全。

聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）早於2021年發表了第六份評估報告（AR6），在氣候變遷情景設定上結合國際氣候變遷研究界多個研究社群成果，提出「共享社會經濟路徑」（SSP），透過加入社會經濟發展元素，豐富過往僅考量溫室氣體變化的代表濃度路徑（RCP）情景。取決於不同SSP的情景，在氣候變遷背景之下，全球每年與熱浪相關的生產總值（GDP）損失將會從2030至2040年的介乎0.3至1.7%，進一步擴大到2050至2060年的0.6至4.6%；在不同估算下，經濟損失規模或介乎3.75萬億至24.7萬億美元。

內地建築鋼鐵業受打擊

發展中國家受到全球暖化的影響最嚴重，整體而言，非洲中南部、東南亞和拉丁美洲的總損失被視為重災區。清華大學關大博團隊與中外專家合作開展上述研究，發現中國的建築和鋼鐵等產業亦將大受影響，不但因極端熱浪導致勞動生產效率下降，且由於其從東南亞、非洲進口大量上游初級產品也將受到衝擊，在直接減產和產業鏈間接溢出的複合衝擊影響下，中國工業增加價值預計損失每年最多約6.4%。