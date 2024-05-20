分析：內地出招救市規模太小　未足以消除樓市危機

外媒報道，內地最新的樓市舉措旨在解決空置單位問題，這一問題是持續近三年的內房危機中的一個主要痛點，不過分析人士表示，這一系列措施的規模仍然太小，無法令樓市告別低迷。

最近幾個月，內地新樓銷售下降速度加快，家庭愈來愈傾向於在二級市場買樓，令未售出的房屋及空地庫存達到多年來最高水平，抑制新建項目，並可能導致包括大型國有企業在內的開發商出現更多違約。

上周五(17日)宣布的支持計劃包括人民銀行設立3,000億元人民幣(下同)保障性住房再貸款，鼓勵引導金融機構按照市場化、法治化原則，支持地方國有企業以合理價格收購已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，預計將帶動銀行貸款5,000億元。不過，經濟學家們對這一項措施的規模，相對於未售出房屋庫存的規模有限，並擔心該措施可能無法完全實施。

此外，美國智庫保爾森研究所(Paulson Institute)的經濟學家宋厚澤(Houze Song)表示，降低抵押貸款利率以刺激銷售，可能對房屋需求較多的大城市有效，但對利率已大幅下調的小城市則無效。「新政策可能會刺激幾個月的房地產銷售。」但他懷疑這是否足以扭轉局勢。