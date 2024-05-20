李偉傑：恒指大機會挑戰兩萬點　留意大市沽空比率

恒指連升四周，累漲逾3,300點，華盛證券財富管理部董事李偉傑(Jason)認為，港股上升動力來自內地，北水持續流入，相信本周大機會挑戰兩萬點，但因為升得急，回調壓力亦頗大。他預料，恒指於19,600點至20,000點會出現好淡爭持的局面，並認為港股若能回調至18,500點至18,900點水平，作健康調整則會更理想。他指出，現階段尤其要留意大市沽空比率，若達兩成或以上，代表大市回調壓力正在加大。

近日利好內房消息不絕，Jason指出，現時熱炒的股份主要集中於二線內房，提醒投資者入手前要做足功課，留意相關企業的債務情況及每月的銷售數據，選出較「實淨」的內房股才入手。至於國企內房，他相信未來仍會跟隨內地救市政策向上，但升幅一定會較二線內房遜色。