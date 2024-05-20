李偉傑：恒指大機會挑戰兩萬點 留意大市沽空比率
2024年05月20日 11:30
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恒指連升四周，累漲逾3,300點，華盛證券財富管理部董事李偉傑(Jason)認為，港股上升動力來自內地，北水持續流入，相信本周大機會挑戰兩萬點，但因為升得急，回調壓力亦頗大。他預料，恒指於19,600點至20,000點會出現好淡爭持的局面，並認為港股若能回調至18,500點至18,900點水平，作健康調整則會更理想。他指出，現階段尤其要留意大市沽空比率，若達兩成或以上，代表大市回調壓力正在加大。
近日利好內房消息不絕，Jason指出，現時熱炒的股份主要集中於二線內房，提醒投資者入手前要做足功課，留意相關企業的債務情況及每月的銷售數據，選出較「實淨」的內房股才入手。至於國企內房，他相信未來仍會跟隨內地救市政策向上，但升幅一定會較二線內房遜色。
恒指公司上周公布季檢結果，比亞迪電子(00285)獲納入藍籌；Jason認為，比亞迪電子成功染藍確實為市場帶來驚喜；指出公司首季盈利維持三成增長，預計未來盈利亦會繼續向好，若然股價回落至32至33元水平，承接能力會比較強。另外，紫金礦業(02899)獲納入國企指數成分股，他指出，近期金價重回強勢，每安士突破2,400美元關，預期紫金亦會再有更多資金流入，股價會繼續徘徊10天線整固後再向上。