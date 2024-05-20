調查：港家長讓子女接受國際教育　花退休儲備佔比達...

滙豐最新發表的《生活質素報告》顯示，愈來愈多亞洲父母優先考慮讓子女接受國際教育，視之為家庭的重要投資，但卻要面對財務壓力。

調查發現，亞洲富裕家庭只有55%實行教育儲蓄計劃。接近三分一家庭（31%）期望子女申請學生貸款，45%寄望子女拿到獎學金，另22%甚至考慮變賣資產作為子女教育費。而子女接受國際教育的支出，相等於印度和印尼的家長近66%的退休儲備，在香港則約為20%。

調查訪問了全球11個地區約11,500個富裕家庭，發現在美、英、澳、加這些熱門地區升學完成三至四年的大學學位，需花費介乎19.2萬至25.6萬美元（約149.7萬至199.68萬港元）。A是項調查結果與滙豐香港最近另一項關於本地家長就子女赴英升學準備的研究結果相符，該調查發現，香港家長平均為每個到英國升的學子女準備360萬港元，平均預計留英7.1年以完成學業。

子女出外父母最關注的，首要為子女的財務問題（95%），其次是社交或精神狀況（75%）和身體及健康問題（71%）。最受關注的三個財務問題分別是在目的獲得基本的銀行服務支援（41%）、免受金融欺詐圈套影響（39%）和預留足夠資金應付突發開支（38%）。

調查亦發現，澳洲躋身香港、新加坡、中國內地、馬來西亞、阿聯酋和印尼學生的海外升學國家前五名之列。同樣，新加坡也成為中國內地、印度、印尼、馬來西亞和台灣學生追求海外教育的首五名國家。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶策劃主管翁嬋嬌表示，對於香港及亞洲客戶而言，國際教育是家庭計劃的重要一環。該行提供財務規劃協助他們建立教育儲備，以及透過與領先的教育顧問合作提供諮詢服務。英國是香港學生首選的海外升學地點，最近與香港英國文化協會合作，助客戶的子女參與各種文化、語言活動、交流及實習，為留學做好準備。