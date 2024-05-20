安聯貿易︰逾半數企業考慮轉移供應鏈　惟僅11%縮減在華投資

全球地緣政治風險日漸升溫之際，有調查發現，全球53%企業正考慮轉移供應鏈。安聯貿易亞太區及全球貿易高級經濟師黃黎洋指出，儘管有過半企業表示會轉移供應鏈，但只有少數付諸行動。更重要的是，全球供應鏈在所謂「去中國化」的趨勢下，卻只有11%的企業減少在中國的投資，而增加在華投資的企業則逾三分之一，明顯反映出商界言行不一。

黃黎洋表示，企業要與中國完全脫鈎可謂「非常困難，在某些情況下甚至不可能做到」，皆因中國依然是全球貿易中的關鍵供應商。話雖如此，她亦指出，就算無法做到完全脫鈎，企業依然在尋求多元化供應鏈，以「中國+1」的模式，即在中國以外另覓一個甚至更多的供應地來源。

她亦提到，雖然約73%的受訪企業認為與政治與保護主義相關的風險最值得擔心，但在應對這些挑戰時，轉移供應鏈並非優先考慮的措施。

對於近期歐美政要先後表達了對中國產能過剩的關注，她認為，相關的議題不會明顯改變與貿易相關的政治局勢。對於美國而言，華府向中國商品施加關稅「不需要用這作為為理據」，只能算是錦上添花。對於歐盟而言，是否對華加關稅，則更多考慮中國潛在的報復舉措。產能過剩對中國本土影響更明顯，例如會導致通脹難以有明顯反彈。