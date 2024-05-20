鰂魚涌東祥工廠大廈一籃子單位及8個車位放售 市值2.9億

世邦魏理仕獲業主委託代理出售鰂魚涌英皇道653至659號東祥工廠大廈一籃子工業物業及8個車位，樓面面積合共約47,920方呎，整個物業組合估值約2.9億港元。

是次出售物業分布於該工廈各層，獨立單位面積由約2,324至4,600方呎，部分相連單位面積更可達7,980方呎。高層單位景觀開揚，部分可享有維港海景。

東祥工廠大廈於1965年落成，樓高16層，樓面負重約每方呎150磅，設有4部升降機，停車位均設於地庫。大廈標準樓層高度約11呎，地下單位樓底約18呎。大廈亦容許作工業或倉庫用途，現時主要用戶包括儲存倉、建築設計公司及印刷公司等。

世邦魏理仕香港資本市場部副董事戴震冲表示，港島東區近北角及鰂魚涌一帶工業樓面放盤一向稀少，是次近48,000方呎工業物業連車位組合出售實屬罕有。買家可商議購買獨立單位或連車位一同購入，甚至整個組合一併考慮，單位意向呎價僅5,000多元起。