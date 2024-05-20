Tesla頻頻減價　點解令歐洲租車公司震怒？

外媒報道，電動車製造商特斯拉(Tesla)多次減價，許多歐洲汽車租賃公司對其不滿的情緒正加劇。Tesla汽車的剩餘價值因減價而急跌，導致租賃公司在出租車使用期結束後，將汽車出售時無法獲得預期收益。

歐洲租賃協會(Leaseurope)總裁Richard Knubben表示，沒有甚麼比車隊買家的資產不斷貶值更糟糕，價格突然下跌，削弱租賃車輛的剩餘價值，令租賃公司蒙受損失。

Tesla售後服務緩慢且昂貴，也令租賃公司不滿。有公司表示，Tesla維修速度太慢，加上由於零件價格昂貴，維修費用遠高於其他品牌汽車。英國能源公司國家電網的車隊經理Lorna McAtear稱，Tesla的維修成本是行業平均水平的三倍。

外媒訪問Tesla九名高管，該公司採取措施安撫不滿的客戶，包括為租賃公司提供折扣，以及嘗試改善售後服務等。此外，從去年中開始，Tesla為租賃公司購買Model 3和Model Y提供非正式的季度底折扣，最高可達2,000歐元。

Tesla反常地為租車公司提供利好政策，似乎是受到其他品牌的競爭威脅。法國汽車租賃公司Arval 副行政總裁Bart Beckers稱，中國電動車製造商成為新挑戰者，似乎正避免Tesla的錯誤，專注於維持汽車強勁的轉售價值。