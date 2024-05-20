阿里旗下淘天啟動618年中購物節　簡化買家購物體驗

淘天在此次活動中簡化消費者購物體驗，提供直減折扣及逾150億元人民幣(下同)優惠券；並推出全面的提效措施支持商家，包括2,000億元極速回款額度。

今年活動將分兩個銷售期進行，分別由北京時間5月20日晚上8時至5月28日，以及5月31日晚上8時至6月20日。本屆618僅限現貨商品發售，縮短消費者下單至收貨時間，與以往設有官方預售期並不同。

本次活動向逾3,500萬88VIP會員，發放總額逾100億元專屬優惠券，另有淘寶直播間紅包、特定品類及會場優惠券共計逾50億元優惠券。此外，將有百萬件商品現身「五折會場」，官方立減15%及每滿300元減50元優惠將持續。

報道指，在低價基礎上，折上再折，其中美妝券力度大過「雙11」，iPhone15至高優惠2,300元。特色貨品供給方面，據報今年618期間天貓將放量3萬瓶1,499元茅台，有國際豪華手錶品牌產品首次參加天貓618價格補貼。直播方面，逾百位明星將在今年618亮相淘寶直播間。