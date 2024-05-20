國泰航空4月載客量按年增26.1%　貨運升7.4%

4月份運載11.74萬公噸貨物，較去年同月增加7.4%。月內貨物收入噸千米數按年下跌0.4%，運載率下跌4.2個百分點至59.5%，而可用貨物噸千米數則按年增加6.6%。今年首四個月，載貨量較去年同期增加10.1%至47.38萬公噸，可用貨物噸千米數增加12.9%，而貨物收入噸千米數則上升4.5%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，4月份的客運業務表現理想，主要受惠於各地的假期及大型活動帶動的商務及休閒旅行。4月上旬，適逢復活節及國泰/滙豐香港國際七人欖球賽，往來香港的客運流量增加。隨後，印尼和泰國的節日帶動從東南亞前往香港、內地、日本及其他區內目的地的需求有所上升。臨近4月底，內地及日本準備進入「黃金周」假期，帶動來自兩地的強勁需求。

至於貨運，劉指出，有見3月份第一季末貨運需求強勁，以及適逢4月上旬的假期影響，月內載貨量一如預期稍為回順，較3月下降13%。儘管如此，4月的載貨量較去年同期增加7%，亦留意到貨運需求在假期後受來自香港及內地的電子商貿活動帶動而上升。

展望方面，劉凱詩表示，歡迎「個人遊」計劃於月內進一步擴展多八個內地城市，期望為更多來自不同內地城市的旅客提供優質的航空服務。集團於今年夏季每周營運多達210對航班往返香港及內地。

劉續指，未來數月，集團將繼續開拓更多新航點及增加客運航班數量，包括於下個月恢復巴塞隆拿的客運服務，以及香港快運分別於5月及6月開通的三亞及克拉克航線。客運方面，預計留學生於暑假回港將帶動6、7月的客運需求，對暑假高峰期的前景亦保持樂觀。