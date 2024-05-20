元朗站餘貨續被市場吸納 2高層單位售出吸金2334萬
2024年05月20日 21:02
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元朗站現樓項目自次輪銷售後，待售餘貨繼續被市場吸納。周一(20日)再沽2伙高層單位，共涉2,334萬元。全盤開售至今累沽約417伙。
●中半山帝景園連沽兩伙
新鴻基地產(00016)持有的中半山帝景園轉租為售後，近月交投頻密。市場消息指，項目於周一(20日)再連沽兩伙，涉及的總成交金額約1.07億元。其中，第3座14樓A室，實用面積約1,520方呎，三房間隔，最新以約5,200萬元售出，呎價約34,211元。
●灣仔One Wood Road部署短期內開價
由盈信控股發展已屆現樓的灣仔One Wood Road，周一(20日)公布推售部署，計劃周三(22日)率先對傳媒開放現樓示範單位。盈信控股代表游國輝表示，項目提供42伙，總投資額接近10億元，會積極考慮短期內開價。項目已委託利嘉閣地產獨家代理銷售。
●啟德MIAMI QUAY I單日沽兩伙
由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I，周一(20日)售出2伙，包括第1座22樓A室，實用面積716方呎，屬三房一套連工作間間隔，成交價1,850.3萬元，呎價約25,842元。項目自從以現樓形式推售後，共沽出約22伙，總成交金額逾2.65億元。
●元朗站The YOHO Hub II頂層戶售952萬元
新鴻基地產(00016)的元朗站The YOHO Hub II，今(20日)沽出兩伙極高層單位，共涉及2,334.83萬元。當中，第8座57樓F室頂層戶，實用面積526方呎，三房間隔，成交價952.08萬元，呎價約18,100元。
●港島半山21 BORRETT ROAD第1期周五賣1伙四房戶
由長實集團(01113)發展的港島半山21 BORRETT ROAD第1期，周一(20日)上載最新銷售安排，落實周五(24日)起招標出售3樓6號單位，實用面積2,169方呎，四房間隔。招標期截至5月31日，期間每日上午9時招標，上午11時截標。
●何文田站朗賢峯第IIB期一房呎價約21,701元
由鷹君(00041)發展的何文田站朗賢峯第IIB期，最新以733.5萬元售出第5A座2樓C室，實用面積338方呎，屬一房間隔，呎價約21,701元。
●屯門掃管笏NAPA周五賣1座洋房
會德豐地產旗下已屆現樓的屯門掃管笏NAPA，上載最新銷售安排，將於周五(24日)招標發售D11洋房，實用面積1,793方呎，四房間隔，連703方呎花園及465方呎天台。
●白石角海日灣II三房連車位售1,476萬元
大埔白石角海日灣II，今(20日)通過招標以1,476.2萬元售出第11座2樓D室，實用面積1,032方呎，三房間隔，連同1個車位沽出，呎價約14,304元。
●啟德MONACO MARINE錄兩宗終止交易
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，新近錄得1A座27樓F室的終止交易，單位實用面積440方呎，兩房間隔，原本在2022年4月以1,135.2萬元沽出，當時呎價為25,800元。不過交易已於周六(18日)終止。