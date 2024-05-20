元朗站餘貨續被市場吸納　2高層單位售出吸金2334萬

元朗站現樓項目自次輪銷售後，待售餘貨繼續被市場吸納。周一(20日)再沽2伙高層單位，共涉2,334萬元。全盤開售至今累沽約417伙。

●中半山帝景園連沽兩伙

●灣仔One Wood Road部署短期內開價

由盈信控股發展已屆現樓的灣仔One Wood Road，周一(20日)公布推售部署，計劃周三(22日)率先對傳媒開放現樓示範單位。盈信控股代表游國輝表示，項目提供42伙，總投資額接近10億元，會積極考慮短期內開價。項目已委託利嘉閣地產獨家代理銷售。

●啟德MIAMI QUAY I單日沽兩伙

●元朗站The YOHO Hub II頂層戶售952萬元

●港島半山21 BORRETT ROAD第1期周五賣1伙四房戶

●何文田站朗賢峯第IIB期一房呎價約21,701元

●屯門掃管笏NAPA周五賣1座洋房

會德豐地產旗下已屆現樓的屯門掃管笏NAPA，上載最新銷售安排，將於周五(24日)招標發售D11洋房，實用面積1,793方呎，四房間隔，連703方呎花園及465方呎天台。

●白石角海日灣II三房連車位售1,476萬元

大埔白石角海日灣II，今(20日)通過招標以1,476.2萬元售出第11座2樓D室，實用面積1,032方呎，三房間隔，連同1個車位沽出，呎價約14,304元。

●啟德MONACO MARINE錄兩宗終止交易

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，新近錄得1A座27樓F室的終止交易，單位實用面積440方呎，兩房間隔，原本在2022年4月以1,135.2萬元沽出，當時呎價為25,800元。不過交易已於周六(18日)終止。