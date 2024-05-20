前保險代理挪用逾200萬保費被保監局禁止重投業界14年

保險業監管局宣布，一名保誠保險的前保險代理挪用4名保單持有人的保費，禁止他於14年內申請牌照。該代理於2017年3月至2019年3月期間建議保單持有人將保費款項匯入其個人銀行帳戶，保單持有人因此共向其繳付了2,346,237元人民幣(下同)的保費。代理聲稱他會向保誠轉交保費，但當時他只轉交了87,151元。因此，在保單持有人不知情之下，他們共10張保單因未有支付保費而失效。

保監局指，代理在個案中的不當行為性質卑劣，在他為了企圖掩飾挪用保費的行為而延遲協助其中一名保單持有人申請網上登入資料之中更為突顯，因為這將令保單持有人能直接透過保誠的網上平台查閱保單的真實情況。此外，調查期間，代理堅持自己是依賴其聲稱聘用為助理的「表兄弟」處理保費款項。代理無法提供任何有關該「表兄弟」存在的證據，正好揭示了真相：代理只是拙劣地企圖推卸責任和隱瞞其自身明顯、嚴重和重大的挪用保費行為。

該局紀律處分委員會認為，代理的不當行為極為卑劣，因此在可處理的權限之下，一致決定提高處分至禁止其重投業界14年，以重申保監局必須傳遞對不當行為零容忍的訊息。