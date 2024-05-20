荃灣大屋苑套三房揸5年帳蝕113萬　貶值12%

大型屋苑業主繼續要蝕賣吸客。荃灣愉景新城套三房單位，減價後以863萬元沽出，約5年帳面貶值113.8萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蔡玉峰表示，鰂魚涌栢蕙苑寧栢閣低層G室，實用面積約589方呎，兩房間隔，叫價約780萬元，近期獲區外客洽詢，議價42萬元後，以738萬元購入自住，呎價約12,530元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角光超台A座高層2室，實用面積約694方呎，套三房間隔，望樓景，叫價1,050萬元，減價70萬元，以980萬元成交，減幅峙約6.6%，呎價約12,099元

●中原林志達稱，北角半山賽西湖大廈15座中層B室，實用面積約1,124方呎，套三房連工人套房間隔，2022年9月叫價2,780萬元，以1,950萬元成交，累減830萬元或近三成，呎價約17,349元，較2020年7月高位回落約37.5%。

●中原表示，北角半山景愉居中層A室，實用面積約1,122方呎，套三房連工人套房間隔，以1,950萬元成交，呎價約17,380元，同類型單位於2020年樓價高位時曾以2,830萬元沽出，是次成交較高位回落逾三成。

●中原鄭俊輝指，筲箕灣居屋東旭苑E高層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場叫價760萬元放售，以730萬元沽出，呎價約11,231元，新買家為白居二客。

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九龍區

●中原袁顯岸表示，紅磡半島豪庭4座極高層F室，實用面積約569方呎，兩房間隔，今年3月叫價1,138萬元，現累減108萬元或約9%，以1,030萬元成交，呎價約18,102元，新買家為外區換樓客。

●美聯黎志榮指，鑽石山星河明居D座中高層8室，實用面積約517方呎，三房間隔，享山景，叫價810萬元，放盤約4個月，近期獲區外換樓客洽詢，經多番議價，最終以765萬元成交，呎價約14,797元，高市價約2%。

●利嘉閣鍾偉民稱，啟德天寰3座中層G室，實用面積約635方呎，三房間隔，望內園景，叫價1,360萬元，經議價後，最終以1,230萬元成交，呎價約19,370元，原業主於2017年以約1,224.2萬元買入，帳面獲利離場。

●中原廖忠堅表示，藍田居屋康瑞苑中層4室，實用面積約645方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價530萬元，現降價87萬元或約16%，以綠表價443萬元易手，呎價約6,868元，新買家為首置客。

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新界區

●中原余仲平指，荃灣愉景新城1座高層A室，實用面積約675方呎，套三房間隔，望山景，叫價889萬元，減價26萬元，以863萬元沽出，呎價約12,785元，原業主則於2019年6月以976.8萬元購入，約5年帳面跌價113.8萬元或約12%。

●世紀21天生置業黃偉祺表示，屯門帝濤灣9座中層B室，實用面積約875方呎，套三房間隔，望山景，附裝修，叫價950萬元，放盤近1年，成交價680萬元，呎價約7,771元，原業主持貨約4年帳面損失75萬元，期間跌價約10%。

●祥益古文彬指，屯門居屋兆康苑F座低層5室，實用面積約548方呎，區外客見單位附裝修，可即買即住，獲減價32萬元，決定由租轉買，已補價自由市場以388萬元購入自住，呎價約7,080元。

●祥益黃文樂表示，屯門豫豐花園13座中層H室，實用面積約361方呎，兩房設計，區內客家人居住同屋苑，為日後方便互相照應，決定以348萬元購入上址自用，呎價約9,640元。

●天置物業歐陽麗指，元朗洪水橋尚城7座中層B室，實用面積約754方呎，三房間隔，叫價750萬元，用家以615萬元承接，低銀行估價20萬元，呎價約8,156元。

●中原王勤學稱，過去周末元朗區錄得7宗二手買賣，創3周新高，包括映御1座中層D室，實用面積約488方呎，兩房間隔，減價53萬元，以565萬元沽出，呎價約11,578元，原業主於2016年一手買入，約8年帳面蝕29萬元。

●中原林頌宜指，元朗錦田四季雅苑雙號洋房，實用面積約1,117方呎，原則套四房間隔，連私家花園及雙車位，叫價1,100萬元，減價100萬元，以1,000萬元沽出，呎價約8,953元。

●美聯馮根明表示，元朗公屋朗屏邨石屏樓低層4室，實用面積約349方呎，兩房間隔，單位兩個月前於未補價第二市場以138萬元放售，區內用家議價後以123萬元承接，呎價約3,524元。

●中原蔡天賜稱，粉嶺及上水5月暫錄約60宗二手買賣，上水名都4座中層H室，實用面積約376方呎，兩房間隔，叫價約430萬元，議價後以420萬元易手，呎價約11,170元。

●中原梁廣成表示，大埔白石角逸瓏灣II高座8座中層A室，實用面積約2,024方呎，四房連雙套房及工人套房間隔，望海景，叫價約4,300萬元，議價後以3,800萬元易手，呎價約18,775元，約8年帳面蝕讓約115.7萬元。

●美聯楊浩然指，大埔天鑽5座低層A室，實用面積約892方呎，套三房連工人套間隔，早前叫價1,098萬元，被區內專才家庭議價後以1,070萬元承接，呎價約11,996元，原業主2020年11月以1,278.9萬元購入，帳面蝕208.9萬元。

●中原劉俊杰表示，大圍柏傲莊II第6B座高層A室，實用面積約682方呎，套三房間隔，享山景，叫價約1480萬元，議價後以1,448萬元易手，呎價約21,232元，原業主持貨約4年帳面蝕約82萬元，單位期內貶值約5.4%。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田居屋愉田苑D座低層5室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望園景，放盤1個月，已補價自由市場叫價450萬元，累減22萬元，以428萬元成交，呎價約9,185元。

●中原黎宗文指，沙田及大圍5月暫錄約61宗二手買賣，田欣廷軒2座中層D室，實用面積約397方呎，兩房間隔，叫價約700萬元，議價後以646萬元易手，呎價約16,272元，單位約7年帳面只升值約2.2%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山5月暫錄約51宗二手買賣，迎海1座中層H室，實用面積約496方呎，兩房間隔，議價後以728萬元易手，呎價約14,677元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山居屋富輝花園2座高層A室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望山景，未補價第二市場叫價350萬元，放盤10日，經議價後以320萬元成交，呎價約7,425元。

●世紀21(將軍澳)魏仕良表示，將軍澳夾屋叠翠軒3座高層G室，實用面積約614方呎，套三房間隔，有裝修，去年11月放盤自由市場叫價740萬元，累減105萬元，成交價635萬元，呎價約10,342元。

●中原周啟鴻指，將軍澳日出康城領峯8座左翼低層A室，實用面積約678方呎，套三房間隔，本月初叫價730萬元，期間亦有因應市況調整叫價，議價後以685萬元成交，呎價約10,103元，近7年帳面蝕15萬元。

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