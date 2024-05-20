美股大淡友認輸！大摩轉軚睇升　標指上望5400點

美國無論在宏觀經濟、金融市場方面的表現依然穩健。隨着近日美股刷新紀錄高位，著名「華爾街大淡友」、摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson最新在一份報告中，把標指的目標水平從4,500點大幅上調20%，達到5,400點，意味着後市仍有望再創新高。

由於他過去長期唱淡美股，故而外界把這次其調高指數預測的舉動視為「認輸投降」，但最終會否再一次做了市場「明燈」，迎來美股見頂調整，就要等着瞧。

在此之前， Wilson一直堅持4,500點的預測，更表示盈利潛在增長有限，恐難以支撐美股的估值。不過，今年首季的美股業績期已步入尾聲，多數企業盈利增長都好過預期，刺激股市進一步上揚。在多數投資者慶祝美股再創新高的歡呼聲中，這份過於美好的現實，把他個人的悲觀想法無情地輾壓。

根據Wilson最新的報告，大摩現時預測今年美國上市公司的每股盈利會有強勁的增長，使得估值有所回落，不再那麼貴。然而，他亦倔強地保留一些偏向負面的觀點，比如他認為隨着各項經濟數據不穩，更廣泛的宏觀影響會難以預測。

回想當年，Wilson曾在2022年獲《機構投資者》選為年度最佳投資組合策略師，冠絕所有賣方機構。

雖然作為大摩賣方分析員代表的Wilson錯判了美股的走勢，但說句公道話，大摩的買方分析員及基金經理其實一直不太贊同他的觀點。摩根士丹利投資管理應用股票顧問團隊主管Andrew Slimmon正是其中一員，他曾經估中去年下旬開始的美股升勢，直到去年底時，他依然保持看好的觀點，預言股市今年可以繼續升；又謂︰「一些憤世嫉俗之人(Cynics)可能會在股市中製造焦慮……」如今看來，此番言論可能別有深意。

在4月初，Slimmon甚至預言了聯儲局不減息反而會刺激股市上揚，而不久之後果然成真。

另外，摩根士丹利財富管理投資總監Lisa Shalett雖然借用了Wilson的觀點(可能是出於保持機構觀點一致的做法)，但她明顯刻意地淡化了看衰美股的立場，用「確認牛市需要更長時間」、「市場對美股的期望偏高」等較為中立的說法，建議投資者避開「美股七雄」，但表示仍可以投資於價值股。