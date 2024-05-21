林嘉麒：港股短期升幅大　後市點部署？

港股上周四成交終於重上2,000億元，是半年以來最多。上周提到「恒生指數這一輪是從16,044點低位起步，假如牛市定義是升兩成的話，恒指要成功挑戰19,252點後，才叫牛，一旦成功達陣，見20,000點也不難。」留意到上周四恒指以19,262點高開，即是已一步到「牛」，日內最低見19,114點，最高19,442點，收報19,376點。結果恒指當日牛氣初現，好友追貨，淡友平倉，推高成交金額。

過去，恒指多次在高位出現大成交後，很多情況就成了短期高位。不過，上周五恒指進一步向上，最高見19,602點，收報19,553點。昨日恒指繼續做好，從5月10日開始，連續6個交易日形成「每日高低位」向上移動，是傳統的利好走勢，估計指數仍有力挑戰兩萬點大關。當然，短期升幅很急，有貨應設止賺位，沒有貨者只可等待調整出現才部署。

值得留意的是，中國財政部宣布發行一萬億元人民幣(下同)超長期特別國債，包括20年期、30年期及50年期。其中，第一批30年期國債已於上周五招標，總額400億元，結果加權中標利率為2.57厘，而且認購反應熱烈。

特別國債意指用於特殊用途、支持特定專案而發行的國債，因此亦被視為最直接支持刺激經濟的工具。內地曾經發行過3次特別國債，1998年用於補充國有獨資商業銀行資本金；2007年用於購買外匯，作為中國投資有限責任公司資本金；2020年抗擊疫情。另一方面，未來中國人民銀行將買賣國債納入公開市場常規操作工具後，可通過國債買賣調節市場供求，也會促進孳息率平穩運行。

在消息公布後，有言論認為今次的資金是用來拯救內房，所以引來投機者在股市炒作，但並不認同這個原因。一方面，內地有關當局上周已傳針對內房出招，中央研究以國資入市，購入百萬計未售出的房屋，轉為保障房，而資金其中一個主要來源是內銀貸款。

人行在上周五公布相關政策，包括取消首置按揭貸款利率下限、調整按揭貸款首期付款比例，以及降個人住房公積金貸款利率。降低貸款利率及首付比例可以幫助更多準買家入市，而消息公布後，剛過去的周末內地一手銷售已見明顯改善。

此外，內地長年期國債一直規模不大，今次透過發行特長年期債，可完善內地國債的孳息曲線。今次首批發行的特長國債認購反應理想，造就機會由市場給予出來的利率，也對金融結構有長遠的利好作用。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)