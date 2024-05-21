凱基亞洲：內地出大招穩樓市　港股五窮月未見窮

上周內地公布了三頭馬車數據，社會零售銷售4月份公布值為2.3%，遜於預期，市場預期為3.7%，前值為3.1%。工業增加值4月份公布值為6.7%，優於預期，市場預期為5.5%，前值為4.5%。固定資產投資首4個月公布值為4.2%，遜於預期，市場預期為4.6%，前值為4.5%。

前四個月，製造業投資按年增長9.7%，增速較去年首季走低0.2個百分點，高技術製造業投資放緩1.1個百分點至9.7%，拖累整體製造業投資增速。傳統行業投資則大都走升，食品/紡織/有色金屬/化學原料製造業投資增速均上揚。

4月經濟數據可說是喜憂參半。一方面，工業增速明顯加快，而物價小幅回升背景下，4月名義經濟增速修復更為明顯，有助於企業營收增長加快；而出口和傳統製造業投資改善背景下，傳統行業復甦迹象越發明顯。隨着PPI按年降幅開始收窄，加之庫存處於低位以及設備更新政策利好，製造業投資後續仍有望維持高位。這些積極因素均有助於後續經濟回升向好態勢延續。但另一方面，內需不振的頑疾依舊未改變，居民消費需求反覆，復甦之路曲折。

內需成為決定未來經濟增長的核心因素，而房地產是左右內需走向的關鍵變數之一。早於4月底中央政治局會議提出，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，市場當時認為政策僅處於統籌階段，需一段時間才能出台，不過上周五內地正式出招，速度之快反映當局之決心。周五(17日)人行及國家金融監督管理總局，進一步下調首套及二套房商貸最低首付比例、取消房貸利率政策下限措施及下調個人住房公積金貸款利率，措施將有助降低市場入市門檻。

另外，國務院副總理何立峰指出，商品房庫存較多城市，政府可酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住宅，向地方政府傳遞「綠燈」信號，措施落實將有助加快房企資金回籠及幫助消化存量住房問題，內房情況有望改善，宜留意下半年新開工、銷售等數據能否止跌。

中央近期出大招救樓市，有望進一步降低樓市風險，對中港股市利好。惟恒指14天RSI已超過80，反映嚴重超買，不排除短期內有機會整固。倘若如此，投資者不妨留意業績期表現，趁回調部署績優股。

凱基亞洲投資策略部(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。)