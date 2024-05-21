鄧聲興：吉利旗下極氪及領克品牌銷量驚人

內地推出針對汽車行業的政策指引，進一步穩定和擴大汽車消費。隨着以舊換新和報廢更新政策的出台和逐步落地，商務部組織開展全國汽車以舊換新促銷活動，汽車生產企業、銷售企業開展配套促銷活動。多地通過中央財政安排的節能減排補助資金支持符合條件的汽車以舊換新，與企業促銷合力對「五一」前後車市構成較好的拉動。5月1至12日，新能源車市場零售24.1萬輛，同比去年同期增長31%，較上月同期增長10%，今年以來累計零售269.2萬輛，同比增長33%。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為香港股票分析師協會主席及筆者未持有上述股份)