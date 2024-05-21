中指院：更多核心城市或優化限制性政策　二手成交維持一定規模

內媒報道，中指研究院發文指，5月以來多地進一步優化樓市政策，預計後續或有更多核心城市優化限制性政策，一線城市或針對不同人群、不同區域、不同面積段優化限購政策，二線城市或全面取消限購政策；核心城市或將加快跟進央行政策，首付比例、房貸利率均有下調空間。目前多個城市開展「以舊換新」活動，將有利於市場置換改善需求釋放，提升二手房市場活躍度，在以價換量態勢下，核心城市二手房成交預計將維持一定規模。

中指研究院數據顯示，4月十大城市二手住宅價格延續下跌趨勢。按月來看，武漢跌幅最大，為1.22%；南京、北京及上海跌幅超過1%，杭州、重慶(主城區)、廣州跌幅在0.7至0.9%之間，深圳、天津及成都跌幅相對較小，在0.6至0.7%之間。

據早前公布的中國房地產指數系統百城價格指數，4月百城二手住宅均價按月下跌0.75%，按年下跌5.38%，按月及按年跌幅較3月分別擴大0.19個百分點、0.58個百分點。4月十大城市二手住宅均價按月下跌0.89%，按年下跌5.10%，按月及按年跌幅較3月分別擴大0.32個百分點、0.93個百分點。