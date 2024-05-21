陳炳強：需留意港股成交量 阿里巴巴可上試100元
2024年05月21日 11:41
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（Getty Images圖片）
資深股評人陳炳強表示，美國通脹緩和、減息憧憬升溫，間接地可有助港股向上，惟2萬點阻力大，他亦補充如大市上升時成交量下跌，代表是次反彈已完結。
理想汽車(02015)今年第一季淨利潤5.91億人民幣，按年下跌36.7%；首季經營虧損5.85億元人民幣；收入總額256.34億元，按年上升36.44%。公司亦預計第二季車輛交付量按年增長21.3%至27.1%，同時宣布明年上半年發布純電SUV產品。陳指出，業績反映公司邊際利潤低，未來即使汽車的銷量或交付量增加，但公司有可能仍然難以逃過虧蝕。
理想汽車業績公布後，周二(21日)股價大插水，曾跌近18%。陳指出現時理想在90至100元有一定阻力，不建議投資者現階段買入博反彈，至於有貨投資者可待股價重回阻力位置時考慮離場。。
阿里巴巴(09988)近期股價在低位出現反彈，陳炳強指，阿里本次升浪中，可見其技術指標有改善，亦有成交配合，股價理應有力再升。但他認為，100元為早前股價的橫行區間頂部，市場在此水平有不少「蟹貨」。因此，陳預料本次升浪到100元左右水平會有較大技術阻力。