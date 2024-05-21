陳炳強：需留意港股成交量　阿里巴巴可上試100元

資深股評人陳炳強表示，美國通脹緩和、減息憧憬升溫，間接地可有助港股向上，惟2萬點阻力大，他亦補充如大市上升時成交量下跌，代表是次反彈已完結。

理想汽車業績公布後，周二(21日)股價大插水，曾跌近18%。陳指出現時理想在90至100元有一定阻力，不建議投資者現階段買入博反彈，至於有貨投資者可待股價重回阻力位置時考慮離場。。