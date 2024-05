摩通戴蒙暗示5年內卸任CEO　稱中國仍是海外市場重點

外媒報道,68歲的摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)以往談及何時退休,永遠都回答仍有5年,不過最近終於一改口風,被問及打算擔任舵手多久時,他表示,「時間表已經不再是5年。」(The timetable isn't five years anymore),並表示摩通的接班人計劃「進展順利」(well on the way)。

戴蒙在2005年底出任行政總裁,之後到底由誰人掌舵的問題籠罩整個行業。戴蒙今年較早時將部分資深助理調至新的資深職位,讓他們獲得更多公司管理經驗,同時為潛在繼任人做好準備。這當中包括商業與投資銀行聯席主管Jennifer Piepszak,以及零售銀行部門主管Marianne Lake,二人都曾任職於商業及零售銀行部門,被視為潛在接班人選。戴蒙指,其繼任人可能來自內部,因為許多現任高管都有在不同部門工作的經驗。

戴蒙表示,「這取決於董事會,而不是我,我有一如既往的活力,這很重要,當我不能做好準備並全力以赴時,基本上我就應該離開。」

他又緩和一些分析師對該行過剩資本可能用來支持增加股份回購的預期。「我們不會以這樣的價格回購大量股份。」他並指,當股價下跌時,該行將更加積極地回購股份。摩通股價周一(20日)下跌4.5%,收報195.58美元。

談及經濟前景,戴蒙抱持謹慎悲觀態度。他表示,鑑於地緣政治緊張局勢及通脹持續,經濟前景存在風險。海外市場方面,中國仍是重點。

摩通資產及財富管理行政總裁Mary Erdoes指,目前如果要成為全球投資者,就必須對中國進行實地調研,了解中國的情況及動態十分重要。她並透露,戴蒙等人將於本周稍後往中國參加該行主辦的年度會議。