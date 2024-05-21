【產經直播】納指破頂 中美科技未升完？
2024年05月21日 12:15
東網電視更多新聞短片
市場對聯儲局推前減息預期再度重燃，雖然有官員「放鷹」為炙熱市場氣氛降溫，美股首季度盈利整體超市場預期，5月以來美股再度大幅反彈，隔晚納指更創歷史新高，美股仍然高處未算高？每次回調都是入場時機？
港股近期勢頭大好，大摩最新上調恒指明年中目標最樂觀可達22,500點。科技股帶頭推動股市，當中今日焦點落在阿里巴巴(09988)身上，成為追落後對象，股份近日獲研究機構香櫞唱好，最新遊戲又獲批，有望借勢重返紅底股？低估值的中資科技股仍有上升空間？
日興資產管理環球互聯網ETF(03072)，近日走勢創52周新高，今年以來表現更跑贏納指，除有中資龍頭科技股，更囊括不少美國科技巨企，當中包括Meta、Alphabet及Amazon等近期業績亮麗的科技巨頭，美股科技股仍可以更上一層？不想錯過升浪，投資該ETF更能全方位捕捉升勢？
另外，美股AI熱潮仍然未減，作為股王的英偉達周三(22日)便會公布業績，市場預期首季盈利達246億美元，按年升兩倍多，到2025年1月財年結束時，季度銷售額有望突破300億美元；預計同期淨利潤139億美元，按年升逾5倍。投資者績前怎部署？ 日興資產管理元宇宙主題主動型ETF(03091)正正包含英偉達，可以提前部署該ETF掌握先機？
日經225指數重上39,000點水平，大行大摩表示，日本股票每股盈利增長依然較中國和新興市場吸引，料未來兩年可以維持雙位數百位比增長；日股長短線繼續睇好？指數有望再破頂？
日興資產管理特約《今日興講ETF》周二(21日)中午12時30分直播，今集有日興資產管理ETF業務發展總監黃麗幗(Ruby)，以及亨達財富管理董事總經理姚浩然(Patrick)，為大家逐一解答。
日興資產管理元宇宙主題主動型ETF(03091)
日興資產管理環球互聯網ETF(03072)
瀏覽更多有關日興資產管理
歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3.Youtube東網Money18 頻道：