【產經直播】納指破頂　中美科技未升完？

市場對聯儲局推前減息預期再度重燃，雖然有官員「放鷹」為炙熱市場氣氛降溫，美股首季度盈利整體超市場預期，5月以來美股再度大幅反彈，隔晚納指更創歷史新高，美股仍然高處未算高？每次回調都是入場時機？

日經225指數重上39,000點水平，大行大摩表示，日本股票每股盈利增長依然較中國和新興市場吸引，料未來兩年可以維持雙位數百位比增長；日股長短線繼續睇好？指數有望再破頂？

日興資產管理特約《今日興講ETF》周二(21日)中午12時30分直播，今集有日興資產管理ETF業務發展總監黃麗幗(Ruby)，以及亨達財富管理董事總經理姚浩然(Patrick)，為大家逐一解答。

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