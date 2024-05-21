新地簽230億5年期銀團貸款　郭炳聯：續推待售住宅項目

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，銀行界反應踴躍，顯示他們對新地及香港的未來非常有信心。新地計劃將部分款項用作債項再融資，其餘則作日常營運資金。他指，面對當前的經濟環境，集團會繼續恪守審慎的財務原則，高度重視現金流管理，包括嚴格控制資本開支，並繼續推出待售住宅項目。

他強調，集團在香港的出租物業組合總樓面面積超過3,000萬方呎，此外，隨着集團位於南京的高端購物中心南京國金中心(南京IFC)商場部分開始試業，內地出租物業組合的總樓面面積已經增加至約2,000萬方呎。集團2023/24財政年度的預計淨租金收入將超過192億元。

展望未來，他指，隨着數個大型項目陸續落成，將有助集團進一步擴展。其中一個焦點是高鐵西九龍總站上蓋的大型發展項目，該項目的寫字樓部分將命名為International Gateway Centre (IGC)，瑞銀集團將租用其中一座作為其亞太區總部。此外，集團亦正在發展位於西九文化區的藝術廣場大樓項目。

該兩個項目將與新地旗下的環球貿易廣場(ICC)及兩間豪華酒店共同組成獨特的商業建築群，提供約570萬方呎優質甲級寫字樓樓面。此外，上海ITC最後一期將於2025年竣工。這些新項目將在未來2至3年進一步強化新地的經常性收入基礎。

在物業發展方面，新地致力發展優質物業，着力加快資產周轉。隨着今年2月全面「撤辣」，香港樓市逐漸復甦，市場對集團最近推售位於啟德跑道區的天璽·海、元朗The YOHO Hub II及中半山帝景園反應理想。未來，新地將繼續於新住宅項目準備就緒後迅速推出市場，同時也會推售已落成的待售住宅單位和部分非核心物業，以確保充裕的現金流。