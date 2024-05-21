馬泰陽：撤辣穩信心　物業交投增

樓市重新進入「走辣」時代，穩定市場對樓市的信心。香港置業於今年4月底進行客戶置業意向調查，成功收回277份有效問卷，受訪者對今年樓市的走勢亦由悲觀轉為樂觀。據調查顯示，有逾半受訪者認為未來一年的樓市走勢平穩向好，佔比創1年新高。事實上，撤辣後樓市成交反彈，反映市民入市信心日漸增強，利好物業交投。

回顧今年首季，樓市氣氛回暖，整體成交量由谷底反彈。據香港置業資料研究部綜合《一手住宅物業銷售資訊網》及市場資料顯示，今年首季一手成交量逾4,800宗，按季增逾1.1倍，創近5年新高。二手方面，綜合土地註冊處資料顯示，今年首季二手住宅(包括私人住宅及公營房屋)成交量合共約10,270宗，亦較去年第四季逾7,000宗按季上升約4成半。

隨著樓市升溫，加上新一輪的白居二開始入市，帶動4月份的二手資助房屋註冊量按月錄升；據土地註冊處資料顯示，4月錄101宗二手資助房屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)註冊，較3月的65宗增加約55.4%，創13個月新高。另一邊廂，上月僅1個項目取得獲批預售樓花，此項目屬資助出售房屋，為嶺百和路72號第2期，涉及單位696伙，相信將於新一輪的居屋中推售。

雖然現時新盤以貼市價推售，無疑削減了資助房屋的吸引力。不過，對於基層市民來說，資助房屋入場費仍較為相宜，加上新居屋最高能承造9成半按揭，大大減輕支付首期的壓力；另外，資助房屋亦被視為改善居住環境的第一步。因此，即使新盤開價極具競爭力，吸納市場不少購買力，但仍有一群上車客會購買資助房屋，相信新一輪的居屋仍不乏捧場客。

自樓市撤辣後，一手及二手皆旺，整體樓市的承接力仍相當不俗，反映市場的購買力依然充裕；無論是首置客、換樓客抑或投資客均四出覓盤。美國通脹數據較預期溫和，市場對聯儲局減息預期升溫，若港息跟隨步伐調整，將有助進一步增強買家入市信心，料購買力將進一步釋放，對次季樓市起正面支持作用。筆者估計新盤第二季的成交量達5,500宗，按季升約14%；而二手方面，第二季的成交量約11,000宗，按季升約7%。

香港置業行政總裁馬泰陽