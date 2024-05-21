廖嘉豪：日經225指數於38000點水平　下行空間或有限

業績盈喜情況理想，加上美國核心通脹6個月來首次降溫，市場增加今年美國減息次數預測，推升歐美股市創歷史新高。標普500指數最近一個月升約5.6%，升勢亦如筆者預期般廣泛好轉，11個子行業全錄得正回報，5個子行業(金融、資訊科技、非必需消費品、公用事業，房地產)跑贏大市。受惠人工智能需求的費城半導體指數更升9.1%。恒指國企氣勢更盛，1個月升幅均達20%。惟日股斯人獨憔悴，雖然日經225指數年初至今仍有近16%升幅，但最近一個月只升約2%，近期表現跑輸環球股票市場，日經225指數在3月日本議息會議時由近41,000點，一度跌至37,000至37,500點。美國減息預期減弱和長期利率上升是日股調整主因。

然而日股再跌空間或有限，東證指數12個月遠期市盈率現已修正至14.0至14.5倍，接近歷史區間中值。相對美國長期利率上升幅度，日股亦已過度回調。10年期美國實質收益率升近40個基點，2021年至今若實質收益率有近似今次升幅，以美元計價的東證指數一般跌約5%，但最近回調幅度則達10%。市盈率回歸中值及回調幅度過度應限制跌幅，花旗分析員預期日經225指數低位約在38,000點左右。

以美元計價的日股過去在與日本央行相關的重要事件發生前往往跑輸美股，然後在事件完結後才追落後，而該走勢在過去六個月左右特別明顯。日本央行4月會議未導致市場動盪，花旗分析員目前預計日經225指數將再次追落後。但在今年6月前或暫難大幅反彈至40,000點以上，因為日股全年業績期進度即將加快，而2025財年的初始盈利指引或指向利潤走低，當初始盈利指引不及市場預期時，市場盈測下調或令股價承壓。因此日股或繼續區間上落，花旗分析員預期日經225指數在2024年6月目標為39,000點，但日股今年仍將受惠企業盈利增長、通脹回歸、企業繼續加大力度提高企業管治及股東回報，花旗分析員預期日經225指數在現水平整固後，或可在今年9月及12月分別上試41,000點及43,000點。

金融板塊(尤其銀行和保險公司)短期內或跑贏大市，市場平穩過度日本央行4月會議，但由於日本減少國債購買規模，以及市場預測年底前加息，增加日本長期利率上升可能性。10年期日本收益率由2022年1月約0%升至最近約0.9%，同期東證銀行股指數跑贏大市近2成，東證保險股指數更跑贏大市近倍。

春季工資談判的升幅比預期大，宏觀環境反映包括中小企僱員在內的工資大幅上升可能性越來越高。花旗分析員預計名義工資和實質工資增長將在2024年下半年明顯轉為正值，將是90年代中期以來首次。收入環境改善，以及因疫情而致的「超額儲蓄」仍高達近40萬億日圓，預計個人消費將復甦，花旗分析員整體看好與消費相關的行業。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪