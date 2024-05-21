報告：本地就業市場薪酬平均上升3.2%　惟加薪受訪者減少

本港網上求職招聘平台Jobsdb by SEEK一份報告顯示，本地就業市場薪酬平均上升3.2%，較去年跌0.9百分點，但跑贏最新3月通脹2%，惟有「加人工」的受訪者少4個百分點至57%。受外圍經濟因素影響，今年打工仔對未來就業市場前景持審慎態度，感悲觀有36%，按年大增19個百分點，且更多人預期求職所需時間會較去年長，而選擇「裸辭」的受訪者人數亦較去年減少。

報告顯示，即使有48%受訪者認為，現時人工低於平均水平，但仍然選擇留下來，當中不乏打工仔擔心「就業困難或新工作不穩定」(23%)，以及「經濟下行令工作選擇減少」 (22%)。此外，調查顯示在過去12個月內選擇「裸辭」的受訪者僅22%，較去年跌4個百分點，54%表示會先有「着落」才決定辭職。

事實上，經濟復甦不似預期，僱主亦「手緊」。報告顯示，有73%的受訪全職僱員，於今年獲發花紅或/及雙糧，按年下跌3個百分點。打工仔平均獲得1.4個月花紅，與過去兩年相同。當中有近三成人滿意所獲發的花紅，滿意程度大致與2023年相若，而感滿意的受訪者普遍獲得1.8個月至2.7個月花紅。

隨本地旅遊業表現改善，酒店及旅遊從業員的薪酬及花紅今年大幅改善，74%「酒店及旅遊」受訪僱員獲發花紅，較去年多23個百分點，平均獲發2.2個月花紅，而去年只有1.4個月。

至於本地餐飲業服務欠佳為人詬病，報告似乎亦側面給出答案。「餐飲」工種今年加薪幅度平均只得2.2%，較平均水平低 1 個百分點。可能由於整體待遇未如理想，過去12個月內，有31%「餐飲」從業員轉工，跳槽情況較其他工種頻密，而且計劃轉工的意欲仍然旺盛，僅一成從業員無計劃於未來三個月內轉工。