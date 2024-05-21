4成港人有意去境外打工　37%願往內地找機會

港人北上消費已成大趨勢，原來「打工仔」也傾向北上尋找機會！本港網上求職招聘平台Jobsdb by SEEK一份報告顯示，有近4成受訪者表明有意到境外工作，當中34%考慮境外工作，另有5%受訪者已開始在搜尋境外工作機會。其中，包括大灣區及其他城市，內地5年內首次打入三甲，成為本地打工仔考慮境外工作時，其中一個熱門的目的地。

調查結果顯示，打工仔考慮境外工作時，有37%的人會選擇到內地尋找機會，僅次於澳洲(38%)，而新加坡排名第三(35%)。值得留意是，不少25歲或以下的年輕一代，視中國內地(45%)為首選的境外工作地，而另一熱門地點澳洲(36%)則位列第二位。

打工仔願意往外闖，但市場上似乎未有足夠境外求職資訊渠道滿足相關需求，Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳表示，過去一年，政府推出多項政策措施，促進兩地人才互聯互通，並加快大灣區區內人才流動。是次調查正好反映，愈來愈多年輕一代尋求北上發展，惟現有超過4成打工仔表明，利用現有的渠道獲取境外求職資訊感到困難。

他指，公司今年初與Jobstreet及母公司SEEK完成跨系統整合後，可以向本地人才提供來自八個亞太區超過250萬個僱主的工作機會，以助打工仔更容易找到境外的心儀工作。另早前與內地大型網上招聘平台智聯招聘(Zhaopin)達成戰略合作關係，打通大灣區求職招聘網絡，讓區內僱主更易招聘到香港人才，促進兩地交流，建立更緊密的聯繫。