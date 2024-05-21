【遙遙領先？】華為余承東：今年首季華為智選車扭虧為盈

內媒報道，華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東透露，旗下的智選車(即問界、智界)大賣，今年首季華為智選車、車BU均已實現扭虧為盈。

華為在過去兩年間推出「鴻蒙智行」的智選車模式，與包括賽力斯、奇瑞、江淮、北汽四間車企分作，推出「問界」、「智界」、「享界」等品牌。

余承東稱，「問界」品牌名中的「問」有詢問、探路的意思，目前其重點在於全系列SUV上。「智界」則主打中階及中高端產品，旨在透過差異化和區分的產品策略，滿足不同消費者的需求；「享界」品牌則主打行政高端市場，適合家庭和商業使用。

他透露，2023年9月改款升級後的問界M7銷量飆升，截止今年4月底，已收穫17.4萬台訂單，反映智選車模式得到市場的初步認可。

面對內地車企間激烈的競爭，除了車的性能和價格外，仍包括「流量」，各大車企創辦人和CEO亦紛紛親身上陣直播。余承東稱，「我們跟雷總(雷軍)在手機產業一起並肩戰鬥了10多年，我們彼此了解對方，知道他們會帶來強大的流量，傳統車企根本幹不過」。

他認為，華為不足的地方就是顏色和輪轂「都不夠豐富、太單一」，需要改進；同時認為華為在智能化方面「遙遙領先、座艙、大空間、豪華、舒適也是非常領先，純電續航里程達成率也是業界領先」。