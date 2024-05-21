家長客923萬購天晉兩房戶　原業主6年帳蝕169萬

家長客買蝕本貨投資，待日後子女長大後自用，以923萬元購入將軍澳天晉兩房單位，原業主持貨約6年，帳蝕169萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角半山富豪閣3座高層B室，實用面積約723方呎，三房間隔，望樓景，減價120萬元，連一車位成交價1,080萬元，呎價約14,938元，呎價屬今年新高。

●中原冼子明指，小西灣居屋富景花園9座高層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市場以485萬元放售，減價10萬元，以475萬元沽出，呎價約8,024元，新買家為同區綠表客。

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九龍區

●中原任展雄稱，長沙灣居屋凱樂苑D座中層8室，實用面積約393方呎，一房間隔，望樓景，未補價第二市場叫價460萬元，終以452萬元易手，呎價約11,501元，新買家為年輕新婚白表客。

●中原黃家全表示，奧運站帝柏海灣2座低層H室，實用面積約592方呎，套三房間隔，享內園景及池景景，叫價1,150萬元，議價後以1,078萬元易手，呎價約18,209元。

●香港置業樊超明指，奧運站柏景灣7座中層F室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以850萬元放盤約1星其後，獲同區客洽詢，議價後以838萬元易手，呎價約17,983元。

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新界區

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳天晉6座極高層D室，實用面積約536方呎，兩房間隔，叫價980萬元，同區客入市投資，待子女長大後結婚自住，議價後以923萬元購入，呎價約17,220元，原業主持貨約6年帳蝕169萬元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山新港城H座高層2室，實用面積約338方呎，兩房間隔，望海景，放盤1個月，叫價600萬元，經議價後減28萬元，以572萬元獲買家承接，呎價約16,923元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山5月暫錄約61宗二手買賣，雅典居9座中層A室，實用面積約727方呎，套三房間隔，議價後連車位以908萬元易手，呎價約12,490元，新買家為用家。

●中原黎宗文指，沙田及大圍5月暫錄約65宗二手買賣，沙田好運中心柏林閣中層A室，實用面積約505方呎，三房間隔，叫價約820萬元，議價後以668萬元易手，呎價約13,228元，新買家為用家。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田第一城27座中層C室，實用面積約688方呎，三房間隔，望市景，放盤4個月，叫價888萬元，期後減至820萬元，累減68萬元，減幅約7.7%，以820萬元成交，呎價約11,919元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田帝堡城2座中層F室，實用面積約753方呎，套三房間隔，望市景，叫價1,000萬元連車位，放盤半年，減175萬元，減幅約17.5%，獲買家以825萬元不連車位承接，呎價約10,956元。

●中原黃達雄稱，大埔太湖花園5座低層F室，實用面積約355方呎，兩房間隔，叫價約398萬元，議價後以315萬元沽出，呎價約8,873元，新買家為上車客。

●中原趙愛蓮指，大埔居屋怡雅苑最新錄D座中層4室，實用面積約645方呎，三房間隔，議價後於未補價第二市場以468.8萬元沽出，呎價約7,268元。

●中原陳國輝表示，粉嶺綠悠軒2座中層G室，實用面積約612方呎，三房間隔，叫價約660萬元，日前議價後以598萬元易手，呎價約9,771元，新買家為區內客。

●美聯葉容生稱，上水維也納花園1座中層D室，實用面積約663方呎，套三房間隔，早前以550萬元放售，外區租客議價後以536萬元承接，呎價約8,084元，原業主2022年3月以642萬元購入，帳面蝕讓106萬元。

●中原王勤學表示，元朗單日錄4宗二手買賣，半數屬蝕讓，其中溱柏5座低層B室，實用面積約598方呎，兩房連儲物房間隔，叫價600萬元，經上車客議價後，以575萬元購入，呎價約9,615元，原業主持貨約3年，帳面蝕163萬元。

●祥益黃文樂指，屯門翠林花園C座中層8室，實用面積約330方呎，兩房間隔，區內客見單位附設裝修，可即買即住，原業主增加議幅，累減38萬元，以320萬元購入上址自用，呎價約9,697元。

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