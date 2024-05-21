美股個別發展　摩通續唱淡　料標指年底見4200點

美股高處不勝寒，多位聯儲局官員繼續連環「放鷹」，似乎不樂見目前金融市場過度擴張的情況。美股周二早段個別發展，道指升34點，報39,841點；標指跌3點，報5,304點；以科技股為主的納指跌51點，報16,743點。港股夜期報19,235點，升35點，高水14點。

雖然最近的通脹數據有所回落，但面對金融市場的異常亢奮，聯儲局似乎有意潑冷水。聯儲局副主席傑斐遜指，現在判斷通脹是否會長期持續回落，仍然言之過早，並且拒絕回應是否今年內開始減息。克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾認為，經濟及通脹走勢較預期強勁，今年減息三次的預測不再合適。至於聯儲局理事巴爾亦表示，目前缺乏減息的理據。

事實上，市場已經開始對聯儲局的言論免疫，畢竟聯儲局主席鮑威爾過去已多次明言，貨幣政策的變化取決於經濟數據。而每當數據有變時，聯儲局的官員們亦會隨之改口風，比如今年初曾預測年內需要減息三次，現在卻一面倒地稱不急於減息。如此反口覆舌的舉動，難怪市場重視數據遠多於官員言論。

同樣經常反口的還有一眾華爾街大行的分析員，隨着「美股大淡友」、摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson轉軚唱好美股後，目前仍堅持己見的「清泉」只剩下摩根大通首席市場策略師Marko Kolanovic，他在最新一份報告中重申唱淡美股的觀點，直言︰「我們目前不認為股票是有吸引力的投資，也不認為有理由改變此立場。」

在一眾華爾街賣方機構中，摩通給予標指的年底目標為4,200點，是主流大行中低；而第二低的花旗目標為5,100點，較摩通高出了兩成以上。除了摩通以外，其他大行的分析員就算覺得美股上漲空間有限，也不敢說將會大跌。

話說回來，過往經驗顯示，假如市場一面倒地看好，股災往往會出其不意地來臨。如此看來，當有朝一日就連摩通也抵不住壓力要改變立場時，很可能就是大跌的先兆。