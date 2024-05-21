【遊日注意】鰻魚價格再漲兩成　竟與日圓貶值有關？

鰻魚可謂海外遊客赴日必吃餐點之一，不過，今年日本鰻魚苗的捕獲量較去年漁季減少3成，創近5年新低；包括中國在內的海外鰻魚捕獲量亦有所減少，加上圓匯貶價，導致日本從中國進口的鰻魚價格亦飆兩至3成。

日媒報道，日本若單僅靠國產魚苗根本無法滿足需求，因此一直從東亞等國進口鰻魚。目前進口鰻魚苗價格在每公斤230萬日圓至250萬日圓(約11.48萬至12.48萬港元)；有日本鰻魚養殖戶表示，「250萬日圓差不多是鰻魚苗價格的(接受)上限」，加上今年日幣貶值，導致飼料、電費、物流等一連串成本飆漲。

另外，烤鰻魚的價格亦有所增加，日本鰻輸入組合(東京千代田)理事長森山喬司表示，日圓貶值以致烤鰻魚的進口價格較去年同期高出2成以上。位於東京都的豐洲市場，烤鰻魚的批發價格亦有所上升；截至今年4月下旬，中國產烤鰻魚為每公斤4,000日圓以上(約199.76港元)，日本產烤鰻魚更高達每公斤1萬日圓(約499.33港元)，均比去年同期高出1成。

值得一提的是，日本人傳統在每年的「土用丑日」必吃鰻魚，今年為7月24日及8月5日，當地人多數在該日子集中購買鰻魚，勢必再推高鰻魚價格。