鐵路盤連環出擊！日出康城周末再展開新一輪銷售

鐵路新盤的接二連三的攻勢未停，日出康城新盤落實周六(25日)展開新一輪銷售，發售154伙。同時，何文田站項目最新錄得「一客兩食」，共涉5,062萬元。

●日出康城PARK SEASONS周六賣154伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，落實周六(25日)公開發售154伙，折實平均呎價約14,997元。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，將發售單位包括79伙1房戶及75伙2房戶，實用面積由283至496方呎，折實售價由454.6萬至777.9萬元，折實呎價介乎14,018至18,840元 。

●何文田天鑄第1期兩房2,496萬元重新沽出

●何文田站朗賢峯第IIA期錄「一客兩食」

●大埔林海山城三房呎價約11,801元

●啟德MIAMI QUAY I重啟銷售後累沽23伙

●馬鞍山Silversands單日沽5伙

●何文田站瑜一‧天海一房售808萬元

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周二(21日)售出第1B座3樓E室，實用面積364方呎，屬一房間隔，成交價808.86萬元，呎價約22,221元。據悉，買家為內地專才，鍾情該盤的位置，有專屬升降機直達港鐵何文田站，享有交通便捷的優勢。發展商指，整個瑜一系列項目累計沽出458伙，套現逾79億元。

●元朗雨後開放現樓連家具單位以供參觀

星星地產旗下元朗雨後，周二(21日)開放現樓連家具單位予公眾參觀，為實用面積294方呎的21樓S室，原屬開放式間隔，示範單位加設玻璃趟門形成一房間隔。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，全盤現時正推售的單位實用面積由268方呎至717方呎，折實售價由373.98萬至1,000.77萬元，呎價介乎11,669至15,666元。

●啟德MONACO MARINE一房862萬元

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周二(21日)售出低座B座的3樓C室，實用面積324方呎，一房間隔，成交價862.4萬元，呎價約26,617元。

●屯門掃管笏凱和山交易告吹