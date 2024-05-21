鐵路盤連環出擊！日出康城周末再展開新一輪銷售
2024年05月21日 22:04
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鐵路新盤的接二連三的攻勢未停，日出康城新盤落實周六(25日)展開新一輪銷售，發售154伙。同時，何文田站項目最新錄得「一客兩食」，共涉5,062萬元。
●日出康城PARK SEASONS周六賣154伙
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，落實周六(25日)公開發售154伙，折實平均呎價約14,997元。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，將發售單位包括79伙1房戶及75伙2房戶，實用面積由283至496方呎，折實售價由454.6萬至777.9萬元，折實呎價介乎14,018至18,840元 。
●何文田天鑄第1期兩房2,496萬元重新沽出
新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄第1期，周二(21日)重新售出8座23樓B室，該單位實用面積902方呎，兩房間隔，設私人升降機大堂，成交價2,496.22萬元，呎價約27,674元，買家另可享最多14%現金回贈，最新成交價較5年半前低約19%。
●何文田站朗賢峯第IIA期錄「一客兩食」
鷹君(00041)與港鐵公司(00066)合作的何文田站朗賢峯第IIA期，周二(21日)通過招標錄得「一客兩食」，共涉5,062萬元。當中，第3座23樓D室，實用面積970方呎，屬三房連儲物室間隔，以2,542萬元售出，呎價約26,206元。該單位對落1層的第3座22樓D室，面積及開則相約，成交價2,520萬元，呎價約25,979元。兩期項目迄今累沽約540伙。
●大埔林海山城三房呎價約11,801元
據項目成交紀錄冊顯示，香港興業國際(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周二(21日)以1,638萬元售出第16座1樓C室，實用面積1,388方呎，三房間隔，設私人升降機大堂，呎價約11,801元。
●啟德MIAMI QUAY I重啟銷售後累沽23伙
由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I，周二(21日)錄得第1座10樓A室的成交，實用面積716方呎，屬三房一套連工作間間隔，成交價1,790.4萬元，呎價約25,006元。發展商指，自樓盤以現樓形式展開銷售後，已售出約23伙，總成交金額逾2.83億元。
●馬鞍山Silversands單日沽5伙
信和置業(00083)旗下已屆現樓的馬鞍山Silversands，周二(21日)沽出約5伙，涉及的總成交金額逾4,040萬元。上述單位成交價介乎767.04萬至893.76萬元，其中，5A座1樓G室，實用面積448方呎，以767.04萬元沽出，呎價約17,121元，買家另外可享3.75%代繳從價印花稅優惠及合共最多16%的現金回贈。
●何文田站瑜一‧天海一房售808萬元
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周二(21日)售出第1B座3樓E室，實用面積364方呎，屬一房間隔，成交價808.86萬元，呎價約22,221元。據悉，買家為內地專才，鍾情該盤的位置，有專屬升降機直達港鐵何文田站，享有交通便捷的優勢。發展商指，整個瑜一系列項目累計沽出458伙，套現逾79億元。
●元朗雨後開放現樓連家具單位以供參觀
星星地產旗下元朗雨後，周二(21日)開放現樓連家具單位予公眾參觀，為實用面積294方呎的21樓S室，原屬開放式間隔，示範單位加設玻璃趟門形成一房間隔。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，全盤現時正推售的單位實用面積由268方呎至717方呎，折實售價由373.98萬至1,000.77萬元，呎價介乎11,669至15,666元。
●啟德MONACO MARINE一房862萬元
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周二(21日)售出低座B座的3樓C室，實用面積324方呎，一房間隔，成交價862.4萬元，呎價約26,617元。
●屯門掃管笏凱和山交易告吹
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，新近錄得交易告吹。涉及的單位為第5座16樓G室，實用面積571方呎，兩房間隔，原本在本月11日以676.9萬元售出，當時呎價約11,855元，惟該宗交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後再未有進展。