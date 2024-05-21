全球僅15名富豪坐擁7800億資產　股神巴菲特排第幾？

全球擁有1,000億美元(約7,800億港元)的超級富豪人數據報已達到15位，創下了歷史新高，新上榜的包括最近因為持有的股票資產價格急升的歐萊雅繼承人Francoise Bettencourt Meyers、戴爾科技集團(Dell)創辦人Michae Dell和墨西哥富翁Carlos Slim。

外媒報道，這15位共持有全球500大富豪近四分之一的財富，資產淨值共達2.2萬億美元，今年實現了13%的財富增長幅度，遠遠跑贏通脹。他們的財富大多數來自持有的股票，受惠於近年的人工智能(AI)熱潮、奢侈股大漲，使得身家水漲船高。

馬斯克財富縮水排第3

現年75歲的國際奢侈品企業創始人兼行政總裁伯納德(Bernard Arnault)以2,220億美元資產淨值居首、亞馬遜創始人貝索斯(Jeff Bezos)以2,080億美元居次，特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)以1,870億美元排在第3位，受累Tesla股價下滑，其財富縮水逾400億美元。

至於排行第4位到第10位的富豪分別是Meta行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerburg)、Google前行政總裁Larry Page、微軟前行政總裁比爾蓋茨(Bill Gates)、美國電腦科學家與企業家Sergey Brin、微軟前行政總裁Steve Ballmer、股神巴菲特(Warren Buffett)、甲骨文董事長Larry Ellison。